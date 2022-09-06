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Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/terakt-1814865257.html
Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом
Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом - РИА Новости, 06.09.2022
Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом
Взрыв в центре Бердянска является терактом, сообщил во вторник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:28
2022-09-06T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Взрыв в центре Бердянска является терактом, сообщил во вторник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв."Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, бердянск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск
15:28 06.09.2022 (обновлено: 15:34 06.09.2022)
 
Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом

Власти назвали взрыв у здания городской администрации Бердянска терактом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Бердянск" и российский флаг
Здание гостиницы Бердянск и российский флаг - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание гостиницы "Бердянск" и российский флаг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Взрыв в центре Бердянска является терактом, сообщил во вторник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв.
"Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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