https://ria.ru/20220906/terakt-1814865257.html

Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом

Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом - РИА Новости, 06.09.2022

Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом

Взрыв в центре Бердянска является терактом, сообщил во вторник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:28

2022-09-06T15:28

2022-09-06T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Взрыв в центре Бердянска является терактом, сообщил во вторник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв."Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220829/kherson-1812875997.html

бердянск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бердянск