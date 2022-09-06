https://ria.ru/20220906/terakt-1814865257.html
Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом
Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом - РИА Новости, 06.09.2022
Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом
Взрыв в центре Бердянска является терактом, сообщил во вторник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:28
2022-09-06T15:28
2022-09-06T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795151413_0:258:3072:1985_1920x0_80_0_0_b3a0d3f48441e2418ba18fe686d151c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Взрыв в центре Бердянска является терактом, сообщил во вторник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв."Произошедшее является терактом. Остальные обстоятельства, в том числе данные о пострадавших, уточняются", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220829/kherson-1812875997.html
бердянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795151413_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_d2f6fab9cd502f3e59cd084c8b2d1cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск
15:28 06.09.2022 (обновлено: 15:34 06.09.2022)
Власти назвали взрыв у здания администрации Бердянска терактом
Власти назвали взрыв у здания городской администрации Бердянска терактом