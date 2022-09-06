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В британском телешоу предложили выиграть оплату счетов за энергию - РИА Новости, 06.09.2022
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В британском телешоу предложили выиграть оплату счетов за энергию
В британском телешоу предложили выиграть оплату счетов за энергию - РИА Новости, 06.09.2022
В британском телешоу предложили выиграть оплату счетов за энергию
Британское телешоу на фоне роста цен в стране предложило зрителям поучаствовать в игре, в рамках которой одним из призов является оплата счетов за энергию,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:05
2022-09-06T03:11
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Британское телешоу на фоне роста цен в стране предложило зрителям поучаствовать в игре, в рамках которой одним из призов является оплата счетов за энергию, пишет газета Independent.На вращающемся колесе в вернувшемся в понедельник на экраны телешоу наряду с денежными призами в размере одной или нескольких тысяч фунтов стерлингов, которые предлагается выиграть, были указаны сектора с надписью "счета за энергию". Ведущие утверждали, что если дозвонившемуся выпадет именно этот сектор, он выиграет оплату счетов за электроэнергию в течение четырех месяцев.Один из победивших назвал этот приз "фантастическим" и отметил, что это "настоящее облегчение".Однако, как отмечает газета, телезрители были шокированы такими призами в игре. Пользователи соцсетей называли такое нововведение "огорчающим" и "антиутопическими".Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма годового счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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великобритания, россия, в мире
Великобритания, Россия, В мире
03:05 06.09.2022 (обновлено: 03:11 06.09.2022)
 
В британском телешоу предложили выиграть оплату счетов за энергию

Independent: британцам предложили оплатить счета за энергию, покрутив колесо в телешоу

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Британское телешоу на фоне роста цен в стране предложило зрителям поучаствовать в игре, в рамках которой одним из призов является оплата счетов за энергию, пишет газета Independent.
На вращающемся колесе в вернувшемся в понедельник на экраны телешоу наряду с денежными призами в размере одной или нескольких тысяч фунтов стерлингов, которые предлагается выиграть, были указаны сектора с надписью "счета за энергию". Ведущие утверждали, что если дозвонившемуся выпадет именно этот сектор, он выиграет оплату счетов за электроэнергию в течение четырех месяцев.
Один из победивших назвал этот приз "фантастическим" и отметил, что это "настоящее облегчение".
Однако, как отмечает газета, телезрители были шокированы такими призами в игре. Пользователи соцсетей называли такое нововведение "огорчающим" и "антиутопическими".
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма годового счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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