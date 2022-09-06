https://ria.ru/20220906/suda-1815316191.html

Росрыболовство планирует устранить задержку строительства рыболовных судов

Росрыболовство планирует устранить задержку строительства рыболовных судов - РИА Новости, 08.09.2022

Росрыболовство планирует устранить задержку строительства рыболовных судов

Росрыболовство рассчитывает во взаимодействии с Минпромторгом РФ ликвидировать задержку в строительстве рыболовных судов из-за отказов иностранных... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-06T14:10

2022-09-06T14:10

2022-09-08T09:16

экономика

технологии

илья шестаков

россия

русский (остров)

владивосток

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Росрыболовство рассчитывает во взаимодействии с Минпромторгом РФ ликвидировать задержку в строительстве рыболовных судов из-за отказов иностранных производителей поставлять оборудование для их строительства, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума на сессии "Рыбная отрасль: новые горизонты"."У нас достаточно серьезная задержка по строительству судов. Есть проблемы, связанные с тем, что многие иностранные поставщики отказались от поставок оборудования для наших рыбопромысловых судов. Здесь, конечно, есть определенные сложности, которые мы с Минпромторгом будем решать", - сказал Шестаков, слова которого приводятся на канале ведомства в мессенджере Telegram.В частности, эти сложности связаны и с перепроектированием некоторых судов, и с поиском альтернативных поставщиков оборудования. "Но сам вектор, который мы задали, мне кажется, даже позволяет сейчас чувствовать себя в этом изменяющемся рынке достаточно свободно", - добавил Шестаков, подчеркнув, что самая перспективная и важная задача на будущее - закончить все начатые инвестиционные проекты."Думаю, что после реализации всей программы (модернизации мощностей рыбной отрасли - ред.) мы можем однозначно говорить, что у нас будет свобода выбора. Мы сможем диверсифицировать поставки российской рыбной продукции не только с точки зрения стран-потребителей, но и с точки зрения номенклатуры", - считает глава ведомства.Следующая задача, продолжил Шестаков – расширять рынки сбыта, а её выполнение пока продвигается достаточно медленно. "Мне кажется, что пока недостаточно хорошо работаем с внутренним рынком. И здесь тоже есть хорошие перспективы: можем активно наращивать поставки той продукции, которая, как раньше казалось, не является приоритетной для внутреннего рынка. Поэтому мое видение, что состояние и перспективы у нашей отрасли - хорошие", - заключил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220725/ikra-1804836422.html

https://ria.ru/20220616/flot-1795822770.html

россия

русский (остров)

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, технологии, илья шестаков, россия, русский (остров), владивосток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)