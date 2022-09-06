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Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2022
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Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев
Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2022
Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев
Планы развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребуют строительства в России около 80 различных судов ледового класса, заявил генеральный... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:53
2022-09-06T03:59
экономика
алексей лихачев
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
объединенная судостроительная корпорация
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Планы развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребуют строительства в России около 80 различных судов ледового класса, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Именно поэтому "Росатом" и Объединенная судостроительная корпорация ранее на совещании у президента РФ выступили с инициативой создания в России нового крупного судостроительного центра, пояснил Лихачев. Этот центр предложено построить в Ленинградской области на острове Котлин.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенная судостроительная корпорация, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Алексей Лихачев, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Объединенная судостроительная корпорация, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:53 06.09.2022 (обновлено: 03:59 06.09.2022)
 
Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев

Гендиректор "Росатома" Лихачев: развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМорской порт
Морской порт - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Планы развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребуют строительства в России около 80 различных судов ледового класса, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"По самым скромным подсчетам, к 2035 году нам требуется около 75-80 судов ледового класса", - сказал Лихачев во вторник во Владивостоке на первом заседании Совета участников судоходства по СМП в рамках Восточного экономического форума. Речь идет не только об атомных и неатомных ледоколах, но и о контейнеровозах и других судах, отметил глава "Росатома".
Именно поэтому "Росатом" и Объединенная судостроительная корпорация ранее на совещании у президента РФ выступили с инициативой создания в России нового крупного судостроительного центра, пояснил Лихачев. Этот центр предложено построить в Ленинградской области на острове Котлин.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Морской порт - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
02:02
Сбербанк намерен участвовать в финансировании инфраструктуры Севморпути
 
ЭкономикаАлексей ЛихачевРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Объединенная судостроительная корпорацияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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