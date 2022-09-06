Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев

"По самым скромным подсчетам, к 2035 году нам требуется около 75-80 судов ледового класса", - сказал Лихачев во вторник во Владивостоке на первом заседании Совета участников судоходства по СМП в рамках Восточного экономического форума. Речь идет не только об атомных и неатомных ледоколах, но и о контейнеровозах и других судах, отметил глава "Росатома".