https://ria.ru/20220906/suda-1814706275.html
Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев
Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2022
Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев
Планы развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребуют строительства в России около 80 различных судов ледового класса, заявил генеральный... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:53
2022-09-06T03:53
2022-09-06T03:59
экономика
алексей лихачев
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
объединенная судостроительная корпорация
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_0:181:3286:2029_1920x0_80_0_0_e99e854f0f34a6bf4de8bf746fe22a07.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Планы развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) потребуют строительства в России около 80 различных судов ледового класса, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Именно поэтому "Росатом" и Объединенная судостроительная корпорация ранее на совещании у президента РФ выступили с инициативой создания в России нового крупного судостроительного центра, пояснил Лихачев. Этот центр предложено построить в Ленинградской области на острове Котлин.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/finansirovanie-1814701509.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_2fde5312deced3e6f4cc09fcbf2d0ac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенная судостроительная корпорация, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Алексей Лихачев, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Объединенная судостроительная корпорация, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:53 06.09.2022 (обновлено: 03:59 06.09.2022)
Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев
Гендиректор "Росатома" Лихачев: развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов