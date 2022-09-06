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Новая субсидия для предпринимателей МО появилась онлайн
Новая субсидия для предпринимателей МО появилась онлайн - РИА Новости, 06.09.2022
Новая субсидия для предпринимателей МО появилась онлайн
Новая субсидия стала доступна для предприятий Московской области в онлайн-режиме. Теперь предприниматели могут подать заявку на компенсацию трат на оборудование РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:35
2022-09-06T15:35
2022-09-06T15:35
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новая субсидия стала доступна для предприятий Московской области в онлайн-режиме. Теперь предприниматели могут подать заявку на компенсацию трат на оборудование через сайт "Госуслуги", сообщил телеканал "360".Министр государственного управления МО Надежда Куртяник рассказала, что на региональных "Госуслугах" зарегистрированы около 1,5 миллиона предпринимателей.С помощью субсидии бизнесмены смогут частично компенсировать затраты на покупку и монтаж оборудования. Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 10 миллионов рублей.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)