https://ria.ru/20220906/subsidiya-1814863055.html

Новая субсидия для предпринимателей МО появилась онлайн

Новая субсидия для предпринимателей МО появилась онлайн - РИА Новости, 06.09.2022

Новая субсидия для предпринимателей МО появилась онлайн

Новая субсидия стала доступна для предприятий Московской области в онлайн-режиме. Теперь предприниматели могут подать заявку на компенсацию трат на оборудование РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:35

2022-09-06T15:35

2022-09-06T15:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новая субсидия стала доступна для предприятий Московской области в онлайн-режиме. Теперь предприниматели могут подать заявку на компенсацию трат на оборудование через сайт "Госуслуги", сообщил телеканал "360".Министр государственного управления МО Надежда Куртяник рассказала, что на региональных "Госуслугах" зарегистрированы около 1,5 миллиона предпринимателей.С помощью субсидии бизнесмены смогут частично компенсировать затраты на покупку и монтаж оборудования. Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 10 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)