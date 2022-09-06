https://ria.ru/20220906/studenty-1814857831.html

Мазур хочет увеличить число студентов в Томске до ста тысяч

Мазур хочет увеличить число студентов в Томске до ста тысяч - РИА Новости, 06.09.2022

Мазур хочет увеличить число студентов в Томске до ста тысяч

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур планирует к 2035 году увеличить число обучающихся в Томске студентов с 60 до 100 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:06

2022-09-06T15:06

2022-09-06T15:06

томская область

томская область

владимир мазур

образование - общество

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ТОМСК, 6 сен – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур планирует к 2035 году увеличить число обучающихся в Томске студентов с 60 до 100 тысяч человек, сообщает обладминистрация.Во вторник глава региона провел региональный отраслевой штаб по развитию проекта "Большой университет Томска", в работе которого приняли участие руководители учреждений научно-образовательного комплекса и реального сектора экономики региона. Открывая штаб, Мазур отметил, что "Большой университет" - один из стратегических проектов развития области."В условиях санкционного давления и технологической изоляции страны Томская область должна стать регионом опережающего технологического развития и решать национальные научно-технические задачи, создавая суверенные технологии", – сказал врио губернатора.Он отметил, что благодаря поддержке президента и правительства России у региона есть все инструменты для реализации этой задачи. Четыре томских университета – ТГУ, ТПУ, СибГМУ и ТУСУР – уже являются участниками федеральной программы академического лидерства "Приоритет-2030" и создают новые инженерные школы."У нас самые амбициозные цели: к 2035 году увеличить число обучающихся в Томске студентов с 60 до 100 тысяч человек. А также значительно увеличить бюджет университетов и региона в целом за счет доходов от НИОКР и образовательных услуг", – подчеркнул Мазур.Он также сообщил, что на базе университетов и академических институтов будут созданы 23 лаборатории по приоритетным направлениям развития экономики региона, но главное, что в Томске будет построен межуниверситетский кампус мирового уровня, где планируется создать "инновационную среду для творчества и жизни"."Интеграционный проект "Большой университет Томска", объединивший университеты, академические институты и крупный бизнес, в моем понимании – это главный драйвер развития научно-образовательного комплекса Томска, его мозг и двигатель. Задача "Большого университета" – объединить усилия, снять межведомственные барьеры, преодолеть нормативные препоны, которые мешают общему делу", - отметил Владимир Мазур.

https://ria.ru/20220902/zavod-1813978033.html

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томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

томская область, владимир мазур, образование - общество