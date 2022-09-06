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Тверские власти назначили стипендии спортсменам региона-членам сборных РФ - РИА Новости, 06.09.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220906/stipendii-1814878123.html
Тверские власти назначили стипендии спортсменам региона-членам сборных РФ
Тверские власти назначили стипендии спортсменам региона-членам сборных РФ - РИА Новости, 06.09.2022
Тверские власти назначили стипендии спортсменам региона-членам сборных РФ
В Тверской области назначены ежемесячные стипендии губернатора 180 тверским спортсменам – членам сборных команд РФ по различным видам спорта, сообщает... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:09
2022-09-06T16:09
тверская область
игорь руденя
спорт
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ТВЕРЬ, 6 сен - РИА Новости. В Тверской области назначены ежемесячные стипендии губернатора 180 тверским спортсменам – членам сборных команд РФ по различным видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято во вторник на заседании правительства Тверской области. В этом году количество получателей стипендии увеличилось на 42 человека."Количество наших спортсменов в составах сборных России существенно выросло. Сегодня мы находимся на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области по этому показателю. Важно отметить, что растет не только число профессиональных спортсменов, но и уровень их подготовки", – сказал на заседании губернатор региона Игорь Руденя.В 2022 году ежемесячные стипендии в размере 11 тысяч рублей будет получать 31 спортсмен, включённый в основной состав сборных команд РФ по олимпийским видам спорта.Для 100 спортсменов из основных составов сборных команд РФ по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр размер ежемесячных выплат составит 4,5 тысячи рублей.Кроме того, стипендии размером 7,5 тысячи рублей и 5,7 тысячи рублей будут ежемесячно выплачиваться 17 представителям резервных составов сборных команд РФ и 32 спортсменам молодежных и юниорских команд РФ по олимпийским видам спорта соответственно.Наибольшее количество стипендиатов - в гребном спорте.На обеспечение выплат в областном бюджете предусмотрено свыше 12,6 миллиона рублей.
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игорь руденя, спорт
Тверская область, Игорь Руденя, Спорт
16:09 06.09.2022
 

Тверские власти назначили стипендии спортсменам региона-членам сборных РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 6 сен - РИА Новости. В Тверской области назначены ежемесячные стипендии губернатора 180 тверским спортсменам – членам сборных команд РФ по различным видам спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято во вторник на заседании правительства Тверской области. В этом году количество получателей стипендии увеличилось на 42 человека.
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"Количество наших спортсменов в составах сборных России существенно выросло. Сегодня мы находимся на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московской области по этому показателю. Важно отметить, что растет не только число профессиональных спортсменов, но и уровень их подготовки", – сказал на заседании губернатор региона Игорь Руденя.
В 2022 году ежемесячные стипендии в размере 11 тысяч рублей будет получать 31 спортсмен, включённый в основной состав сборных команд РФ по олимпийским видам спорта.
Для 100 спортсменов из основных составов сборных команд РФ по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр размер ежемесячных выплат составит 4,5 тысячи рублей.
Кроме того, стипендии размером 7,5 тысячи рублей и 5,7 тысячи рублей будут ежемесячно выплачиваться 17 представителям резервных составов сборных команд РФ и 32 спортсменам молодежных и юниорских команд РФ по олимпийским видам спорта соответственно.
Наибольшее количество стипендиатов - в гребном спорте.
На обеспечение выплат в областном бюджете предусмотрено свыше 12,6 миллиона рублей.
 
Тверская областьИгорь РуденяСпорт
 
 
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