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Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/stavki-1814891944.html
Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли
Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли - РИА Новости, 06.09.2022
Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли
Президент РФ Владимир Путин призвал министерство финансов не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туристической отрасли. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:43
2022-09-06T16:43
туризм
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министерство финансов не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туристической отрасли."Конечно, я не могу с вами (с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым) не согласиться в том, что нельзя менять правила в ходе игры в сторону повышения (ставок по кредитам) для тех, кто уже получил кредит. Конечно, я прошу Минфин этого не делать", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ."Закон обратной силы не имеет. Это решение принято, значит принято", - добавил президент.
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министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, новости - туризм
Туризм, Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Новости - Туризм
16:43 06.09.2022
 
Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли

Путин призвал Минфин не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туротрасли

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министерство финансов не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туристической отрасли.
"Конечно, я не могу с вами (с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым) не согласиться в том, что нельзя менять правила в ходе игры в сторону повышения (ставок по кредитам) для тех, кто уже получил кредит. Конечно, я прошу Минфин этого не делать", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ.
"Закон обратной силы не имеет. Это решение принято, значит принято", - добавил президент.
Путин: путешествия должны быть доступны людям с разными доходами - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:44Туризм
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