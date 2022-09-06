https://ria.ru/20220906/stavki-1814891944.html
Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли
Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли - РИА Новости, 06.09.2022
Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли
Президент РФ Владимир Путин призвал министерство финансов не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туристической отрасли. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:43
2022-09-06T16:43
2022-09-06T16:43
туризм
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министерство финансов не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туристической отрасли."Конечно, я не могу с вами (с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым) не согласиться в том, что нельзя менять правила в ходе игры в сторону повышения (ставок по кредитам) для тех, кто уже получил кредит. Конечно, я прошу Минфин этого не делать", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ."Закон обратной силы не имеет. Это решение принято, значит принято", - добавил президент.
https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814851091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, новости - туризм
Туризм, Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли
Путин призвал Минфин не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туротрасли