https://ria.ru/20220906/stavki-1814891944.html

Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли

Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли - РИА Новости, 06.09.2022

Путин призвал не допустить изменения ставок по кредитам для туротрасли

Президент РФ Владимир Путин призвал министерство финансов не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туристической отрасли. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:43

2022-09-06T16:43

2022-09-06T16:43

туризм

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министерство финансов не допустить изменения ставок по действующим кредитам для туристической отрасли."Конечно, я не могу с вами (с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым) не согласиться в том, что нельзя менять правила в ходе игры в сторону повышения (ставок по кредитам) для тех, кто уже получил кредит. Конечно, я прошу Минфин этого не делать", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития туризма в РФ."Закон обратной силы не имеет. Это решение принято, значит принято", - добавил президент.

https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814851091.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, новости - туризм