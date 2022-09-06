https://ria.ru/20220906/stambul-1814593538.html

В Стамбуле появился проездной для туристов

В Стамбуле появился проездной для туристов - РИА Новости, 06.09.2022

В Стамбуле появился проездной для туристов

В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, сообщает муниципалитет города (IBB). РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:48

2022-09-06T03:48

2022-09-06T03:48

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, сообщает муниципалитет города (IBB).Туристической заменой универсального билета Istanbulkart стала новая карта Istanbul City Card, в комплекте с которой идет путеводитель по популярным маршрутам города, говорится в заявлении.Карта представлена в шести вариантах, которые, по замыслу властей, облегчат иностранным гостям передвижение по Стамбулу. В их числе — проездной с неограниченным количеством поездок, действительный от одного до 15 дней. Помимо общественного транспорта, он дает доступ к экскурсионным автобусам, известным как "hop-on, hop-off".Проездные можно купить более чем в 30 торговых автоматах, расположенных в туристических точках.Уточняется, что в ближайшее время к Istanbul City Card добавят дополнительные сервисы, в том числе доступ к музеям, находящимся в ведении муниципалитета, паромным линиям и экскурсионным судам, курсирующим по Босфору.

https://ria.ru/20220905/vizy-1814467097.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, стамбул, босфор, турция, туристы, туризм, транспорт, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь