https://ria.ru/20220906/stambul-1814593538.html
В Стамбуле появился проездной для туристов
В Стамбуле появился проездной для туристов - РИА Новости, 06.09.2022
В Стамбуле появился проездной для туристов
В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, сообщает муниципалитет города (IBB). РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:48
2022-09-06T03:48
2022-09-06T03:48
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, сообщает муниципалитет города (IBB).Туристической заменой универсального билета Istanbulkart стала новая карта Istanbul City Card, в комплекте с которой идет путеводитель по популярным маршрутам города, говорится в заявлении.Карта представлена в шести вариантах, которые, по замыслу властей, облегчат иностранным гостям передвижение по Стамбулу. В их числе — проездной с неограниченным количеством поездок, действительный от одного до 15 дней. Помимо общественного транспорта, он дает доступ к экскурсионным автобусам, известным как "hop-on, hop-off".Проездные можно купить более чем в 30 торговых автоматах, расположенных в туристических точках.Уточняется, что в ближайшее время к Istanbul City Card добавят дополнительные сервисы, в том числе доступ к музеям, находящимся в ведении муниципалитета, паромным линиям и экскурсионным судам, курсирующим по Босфору.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, стамбул, босфор, турция, туристы, туризм, транспорт, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Босфор, Турция, туристы, Туризм, Транспорт, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
В Стамбуле появился проездной для туристов
В Стамбуле в продаже появились специальные проездные для туристов
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, сообщает
муниципалитет города (IBB).
Туристической заменой универсального билета Istanbulkart стала новая карта Istanbul City Card, в комплекте с которой идет путеводитель по популярным маршрутам города, говорится в заявлении.
Карта представлена в шести вариантах, которые, по замыслу властей, облегчат иностранным гостям передвижение по Стамбулу. В их числе — проездной с неограниченным количеством поездок, действительный от одного до 15 дней. Помимо общественного транспорта, он дает доступ к экскурсионным автобусам, известным как "hop-on, hop-off".
Проездные можно купить более чем в 30 торговых автоматах, расположенных в туристических точках.
Уточняется, что в ближайшее время к Istanbul City Card добавят дополнительные сервисы, в том числе доступ к музеям, находящимся в ведении муниципалитета, паромным линиям и экскурсионным судам, курсирующим по Босфору.