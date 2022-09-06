Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле появился проездной для туристов - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220906/stambul-1814593538.html
В Стамбуле появился проездной для туристов
В Стамбуле появился проездной для туристов - РИА Новости, 06.09.2022
В Стамбуле появился проездной для туристов
В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, сообщает муниципалитет города (IBB). РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:48
2022-09-06T03:48
туризм
новости - туризм
стамбул
босфор
турция
туристы
туризм
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728881545_0:318:2816:1902_1920x0_80_0_0_ee43a4eed09edd53bde06ffb83aa9ac9.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, сообщает муниципалитет города (IBB).Туристической заменой универсального билета Istanbulkart стала новая карта Istanbul City Card, в комплекте с которой идет путеводитель по популярным маршрутам города, говорится в заявлении.Карта представлена в шести вариантах, которые, по замыслу властей, облегчат иностранным гостям передвижение по Стамбулу. В их числе — проездной с неограниченным количеством поездок, действительный от одного до 15 дней. Помимо общественного транспорта, он дает доступ к экскурсионным автобусам, известным как "hop-on, hop-off".Проездные можно купить более чем в 30 торговых автоматах, расположенных в туристических точках.Уточняется, что в ближайшее время к Istanbul City Card добавят дополнительные сервисы, в том числе доступ к музеям, находящимся в ведении муниципалитета, паромным линиям и экскурсионным судам, курсирующим по Босфору.
https://ria.ru/20220905/vizy-1814467097.html
стамбул
босфор
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728881545_0:0:2536:1902_1920x0_80_0_0_4291ab102f2af813d336bceffb0ff1ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, стамбул, босфор, турция, туристы, туризм, транспорт, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Босфор, Турция, туристы, Туризм, Транспорт, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
03:48 06.09.2022
 
В Стамбуле появился проездной для туристов

В Стамбуле в продаже появились специальные проездные для туристов

© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц в Стамбуле
Люди на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Артемий Лысиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Стамбуле начали продавать специальные проездные для иностранных путешественников, сообщает муниципалитет города (IBB).
Туристической заменой универсального билета Istanbulkart стала новая карта Istanbul City Card, в комплекте с которой идет путеводитель по популярным маршрутам города, говорится в заявлении.
Карта представлена в шести вариантах, которые, по замыслу властей, облегчат иностранным гостям передвижение по Стамбулу. В их числе — проездной с неограниченным количеством поездок, действительный от одного до 15 дней. Помимо общественного транспорта, он дает доступ к экскурсионным автобусам, известным как "hop-on, hop-off".
Проездные можно купить более чем в 30 торговых автоматах, расположенных в туристических точках.
Уточняется, что в ближайшее время к Istanbul City Card добавят дополнительные сервисы, в том числе доступ к музеям, находящимся в ведении муниципалитета, паромным линиям и экскурсионным судам, курсирующим по Босфору.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 11:05Туризм
Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмСтамбулБосфорТурциятуристыТуризмТранспорткуда поехатькуда поехать в выходныекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала