https://ria.ru/20220906/ssha-1814928706.html

США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден

США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден - РИА Новости, 06.09.2022

США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден

США и Великобритания сохранят единый подход к поддержке Украины против России, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в связи со сменой... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:31

2022-09-06T18:31

2022-09-06T18:31

в мире

джо байден

украина

россия

великобритания

лиз трасс

сша

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США и Великобритания сохранят единый подход к поддержке Украины против России, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в связи со сменой британского премьер-министра.В понедельник глава британского МИД Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Во вторник Трасс встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II, которая поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220906/trass-1814824482.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, джо байден, украина, россия, великобритания, лиз трасс, сша