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США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден - РИА Новости, 06.09.2022
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США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден
США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден - РИА Новости, 06.09.2022
США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден
США и Великобритания сохранят единый подход к поддержке Украины против России, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в связи со сменой... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:31
2022-09-06T18:31
в мире
джо байден
украина
россия
великобритания
лиз трасс
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США и Великобритания сохранят единый подход к поддержке Украины против России, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в связи со сменой британского премьер-министра.В понедельник глава британского МИД Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Во вторник Трасс встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II, которая поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, джо байден, украина, россия, великобритания, лиз трасс, сша
В мире, Джо Байден, Украина, Россия, Великобритания, Лиз Трасс, США
18:31 06.09.2022
 
США и Британия сохранят единство в поддержке Украины, заявил Байден

Байден заявил, что США и Британия сохранят единый подход к поддержке народа Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США и Великобритания сохранят единый подход к поддержке Украины против России, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в связи со сменой британского премьер-министра.
"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются ближайшими друзьями и союзниками. Мы сохраняем сильный и единый подход к поддержке народа Украины и привлечении России к ответственности за свои действия", - говорится в заявлении.
В понедельник глава британского МИД Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Во вторник Трасс встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II, которая поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 13:40
Лавров посоветовал Трасс разобраться с позицией по Макрону
 
В миреДжо БайденУкраинаРоссияВеликобританияЛиз ТрассСША
 
 
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