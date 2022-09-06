03:09 06.09.2022 (обновлено: 03:47 06.09.2022)
США осудили теракт у посольства России в Кабуле
Спецпредставитель США по Афганистану Уэст осудил теракт у посольства России в Кабуле
© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США осуждают террористическую атаку у посольства РФ в Кабуле, в результате которой погибли два российских сотрудника, и рассматривают ее как акт "бессмысленного насилия", заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
"США осуждают теракт, совершенный сегодня утром у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не имеет смысла", - написал Уэст в своем официальном аккаунте в Twitter.