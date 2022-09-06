https://ria.ru/20220906/ssha-1814704203.html

США осудили теракт у посольства России в Кабуле

США осудили теракт у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 06.09.2022

США осудили теракт у посольства России в Кабуле

США осуждают террористическую атаку у посольства РФ в Кабуле, в результате которой погибли два российских сотрудника, и рассматривают ее как акт "бессмысленного РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:09

2022-09-06T03:09

2022-09-06T03:47

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кабул (город)

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. США осуждают террористическую атаку у посольства РФ в Кабуле, в результате которой погибли два российских сотрудника, и рассматривают ее как акт "бессмысленного насилия", заявил в понедельник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время."США осуждают теракт, совершенный сегодня утром у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не имеет смысла", - написал Уэст в своем официальном аккаунте в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/oon-1814688153.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, россия, кабул (город)