Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии
© РИА Новости / Александр КряжевДиректор управления по работе с людьми и психологическому благополучию Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания меморандума на полях ВЭФ-2022
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и мьянманский телеканал Myawaddy TV подписали меморандум о взаимопонимании на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Это первый в истории Sputnik документ о сотрудничестве с мьянманским СМИ.
Подписанный меморандум станет базисом, на основе которого стороны будут вести взаимодействие, в том числе по контентному обмену и проведению совместных мероприятий.
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Свои подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор управления по работе с людьми и психологическому благополучию Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун.
По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Очень приятно наблюдать за возрождением российско-мьянманских отношений, и на этом фоне конечно же логично, что обе стороны стремятся развивать и сотрудничество в информационной сфере. Мы приветствуем наших новых партнеров из компании Myawaddy TV. Мы можем многое предложить им, а они - нам, поэтому уверен, что в ближайшие годы будет запущено множество конкретных проектов".
Зо Мин Тун, в свою очередь, подчеркнул важность расширения сотрудничества в области информационного обмена между средствами массовой информации Мьянмы и России: "Дипломатические отношения между Россией и Мьянмой были установлены 75 лет назад, но несмотря на такую долгую историю, у нас не так много совместных проектов, и мы не так много знаем друг о друге. Подписанное сегодня соглашение позволит исправить ситуацию и будет способствовать укреплению связей между нашими народами".
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ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.