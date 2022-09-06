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Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 06.09.2022
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Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 06.09.2022
Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии
Информационное агентство и радио Sputnik и мьянманский телеканал Myawaddy TV подписали меморандум о взаимопонимании на полях Восточного экономического форума во РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:30
2022-09-06T12:30
sputnik
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
мьянма
владивосток
россия
дальневосточный федеральный университет
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и мьянманский телеканал Myawaddy TV подписали меморандум о взаимопонимании на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Это первый в истории Sputnik документ о сотрудничестве с мьянманским СМИ.Подписанный меморандум станет базисом, на основе которого стороны будут вести взаимодействие, в том числе по контентному обмену и проведению совместных мероприятий.Свои подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор управления по работе с людьми и психологическому благополучию Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун.По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Очень приятно наблюдать за возрождением российско-мьянманских отношений, и на этом фоне конечно же логично, что обе стороны стремятся развивать и сотрудничество в информационной сфере. Мы приветствуем наших новых партнеров из компании Myawaddy TV. Мы можем многое предложить им, а они - нам, поэтому уверен, что в ближайшие годы будет запущено множество конкретных проектов".Зо Мин Тун, в свою очередь, подчеркнул важность расширения сотрудничества в области информационного обмена между средствами массовой информации Мьянмы и России: "Дипломатические отношения между Россией и Мьянмой были установлены 75 лет назад, но несмотря на такую долгую историю, у нас не так много совместных проектов, и мы не так много знаем друг о друге. Подписанное сегодня соглашение позволит исправить ситуацию и будет способствовать укреплению связей между нашими народами".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814504406.html
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мьянма
владивосток
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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sputnik, восточный экономический форум — 2022 (вэф), мьянма, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
Sputnik, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Мьянма, Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Зо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)
12:30 06.09.2022
 

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии

© РИА Новости / Александр КряжевДиректор управления по работе с людьми и психологическому благополучию Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания меморандума на полях ВЭФ-2022
Директор управления по работе с людьми и психологическому благополучию Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания меморандума на полях ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и мьянманский телеканал Myawaddy TV подписали меморандум о взаимопонимании на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Это первый в истории Sputnik документ о сотрудничестве с мьянманским СМИ.
Подписанный меморандум станет базисом, на основе которого стороны будут вести взаимодействие, в том числе по контентному обмену и проведению совместных мероприятий.
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Свои подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор управления по работе с людьми и психологическому благополучию Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун.
По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Очень приятно наблюдать за возрождением российско-мьянманских отношений, и на этом фоне конечно же логично, что обе стороны стремятся развивать и сотрудничество в информационной сфере. Мы приветствуем наших новых партнеров из компании Myawaddy TV. Мы можем многое предложить им, а они - нам, поэтому уверен, что в ближайшие годы будет запущено множество конкретных проектов".
Зо Мин Тун, в свою очередь, подчеркнул важность расширения сотрудничества в области информационного обмена между средствами массовой информации Мьянмы и России: "Дипломатические отношения между Россией и Мьянмой были установлены 75 лет назад, но несмотря на такую долгую историю, у нас не так много совместных проектов, и мы не так много знаем друг о друге. Подписанное сегодня соглашение позволит исправить ситуацию и будет способствовать укреплению связей между нашими народами".
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ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
SputnikВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)МьянмаВладивостокРоссияДальневосточный федеральный университетЗо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)
 
 
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