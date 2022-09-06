https://ria.ru/20220906/sputnik-1814790660.html

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 06.09.2022

Sputnik расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии

Информационное агентство и радио Sputnik и мьянманский телеканал Myawaddy TV подписали меморандум о взаимопонимании на полях Восточного экономического форума во РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:30

2022-09-06T12:30

2022-09-06T12:30

sputnik

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

мьянма

владивосток

россия

дальневосточный федеральный университет

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и мьянманский телеканал Myawaddy TV подписали меморандум о взаимопонимании на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Это первый в истории Sputnik документ о сотрудничестве с мьянманским СМИ.Подписанный меморандум станет базисом, на основе которого стороны будут вести взаимодействие, в том числе по контентному обмену и проведению совместных мероприятий.Свои подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор управления по работе с людьми и психологическому благополучию Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун.По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Очень приятно наблюдать за возрождением российско-мьянманских отношений, и на этом фоне конечно же логично, что обе стороны стремятся развивать и сотрудничество в информационной сфере. Мы приветствуем наших новых партнеров из компании Myawaddy TV. Мы можем многое предложить им, а они - нам, поэтому уверен, что в ближайшие годы будет запущено множество конкретных проектов".Зо Мин Тун, в свою очередь, подчеркнул важность расширения сотрудничества в области информационного обмена между средствами массовой информации Мьянмы и России: "Дипломатические отношения между Россией и Мьянмой были установлены 75 лет назад, но несмотря на такую долгую историю, у нас не так много совместных проектов, и мы не так много знаем друг о друге. Подписанное сегодня соглашение позволит исправить ситуацию и будет способствовать укреплению связей между нашими народами".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814504406.html

https://ria.ru/20220902/sessiya-1814086579.html

мьянма

владивосток

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, восточный экономический форум — 2022 (вэф), мьянма, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)