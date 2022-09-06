https://ria.ru/20220906/spisok-1814710763.html
Байден высказался против признания России страной-спонсором терроризма
Байден высказался против признания России страной-спонсором терроризма - РИА Новости, 06.09.2022
Байден высказался против признания России страной-спонсором терроризма
Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:39
2022-09-06T05:39
2022-09-06T05:39
в мире
джо байден
анатолий антонов
энтони блинкен
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государственный департамент сша
конгресс сша
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма."Нет", - сказал Байден после возвращения в Вашингтон во время краткого общения с журналистами пула Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос. После этого он улыбнулся и не ответил ни на один из других вопросов прессы.США опасаются реакции РоссииСША опасаются, что признание России "государством, поддерживающим терроризм", негативно повлияет на соглашение по зерну, заявил в середине августа представитель госдепартамента Джим О'Брайен."Мы всегда осознаем, что Россия будет агрессивно реагировать", - сказал он, заявив, что Вашингтон "обеспокоен этим" в контексте зернового соглашения.Ранее газета Politico сообщила, что Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма".В частности, по данным издания, в случае признания России "спонсором терроризма" со стороны США под угрозой будут многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США", - передает издание суть разговоров. Сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорилось в сообщении.США не хотят разрыва отношенийКак заявил в минувший понедельник посол России в США Анатолий Антонов, Вашингтон, судя по заявлениям американских властей, не заинтересован в полном разрыве дипломатических отношений с Москвой."Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно отмечал, что США хотели бы иметь каналы двусторонней связи ", - сказал дипломат в интервью "Российской газете".Тем временем, отметил Антонов, "конгрессмены продолжают соревноваться в нагнетании русофобской истерии, требуя от госдепартамента признать нашу страну "государством-спонсором терроризма" и грозятся принять на этот счет отдельный закон"."Такая мера предусматривает возможность применения серьезных экономических санкций, вплоть до конфискации госактивов. В то же время об автоматическом прекращении дипотношений в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается", - пояснил он.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что в США понимают, что если конгресс объявит Россию "страной-спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно будет забыть."Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено", - сказала Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", отвечая на соответствующий вопрос.
https://radiosputnik.ria.ru/20220820/krym-1810925782.html
https://ria.ru/20220816/karasin-1810092765.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/bayden-1808860738.html
https://ria.ru/20220730/blinken-1806041358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, анатолий антонов, энтони блинкен, сша, россия, государственный департамент сша, конгресс сша
В мире, Джо Байден, Анатолий Антонов, Энтони Блинкен, США, Россия, Государственный департамент США, Конгресс США
Байден высказался против признания России страной-спонсором терроризма
Байден выступил против включения России в американский список стран-спонсоров терроризма
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
"Нет", - сказал Байден после возвращения в Вашингтон
во время краткого общения с журналистами пула Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос. После этого он улыбнулся и не ответил ни на один из других вопросов прессы.
США опасаются реакции России
США опасаются, что признание России "государством, поддерживающим терроризм", негативно повлияет на соглашение по зерну, заявил в середине августа представитель госдепартамента Джим О'Брайен.
"Мы всегда осознаем, что Россия будет агрессивно реагировать", - сказал он, заявив, что Вашингтон "обеспокоен этим" в контексте зернового соглашения.
Ранее газета Politico сообщила, что Госдеп
тайно предупредил конгресс США
о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма".
В частности, по данным издания, в случае признания России "спонсором терроризма" со стороны США под угрозой будут многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США", - передает издание суть разговоров. Сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорилось в сообщении.
США не хотят разрыва отношений
Как заявил в минувший понедельник посол России в США Анатолий Антонов
, Вашингтон, судя по заявлениям американских властей, не заинтересован в полном разрыве дипломатических отношений с Москвой.
"Госсекретарь Энтони Блинкен
неоднократно отмечал, что США хотели бы иметь каналы двусторонней связи ", - сказал дипломат в интервью
"Российской газете".
Тем временем, отметил Антонов, "конгрессмены продолжают соревноваться в нагнетании русофобской истерии, требуя от госдепартамента признать нашу страну "государством-спонсором терроризма" и грозятся принять на этот счет отдельный закон".
"Такая мера предусматривает возможность применения серьезных экономических санкций, вплоть до конфискации госактивов. В то же время об автоматическом прекращении дипотношений в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается", - пояснил он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова
выразила надежду, что в США понимают, что если конгресс объявит Россию "страной-спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно будет забыть.
"Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено", - сказала Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым
", отвечая на соответствующий вопрос.