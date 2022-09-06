https://ria.ru/20220906/spetsoperatsiya-1814861557.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:02

2022-09-06T16:02

2022-09-06T16:02

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

спецоперация

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки, Северска и Соледара. За минувшие сутки взяты под контроль Новополь и Времевка, отражены атаки ВСУ на нескольких участках Николаево-Криворожского направления.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы три пункта управления, 161 район скопления живой силы и техники, 52 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов, крупное хранилище топлива. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили три самолета Су-25, 12 беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотников, 373 зенитных ракетных комплекса, 825 реактивных систем залпового огня, 4845 танков и других бронемашин, 3369 орудий полевой артиллерии и 5343 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика