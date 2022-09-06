https://ria.ru/20220906/spetsoperatsiya-1814861557.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:02
2022-09-06T16:02
2022-09-06T16:02
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
спецоперация
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки, Северска и Соледара. За минувшие сутки взяты под контроль Новополь и Времевка, отражены атаки ВСУ на нескольких участках Николаево-Криворожского направления.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы три пункта управления, 161 район скопления живой силы и техники, 52 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов, крупное хранилище топлива. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили три самолета Су-25, 12 беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотников, 373 зенитных ракетных комплекса, 825 реактивных систем залпового огня, 4845 танков и других бронемашин, 3369 орудий полевой артиллерии и 5343 единицы автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Спецоперация, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 сентября 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки, Северска и Соледара. За минувшие сутки взяты под контроль Новополь и Времевка, отражены атаки ВСУ на нескольких участках Николаево-Криворожского направления.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы три пункта управления, 161 район скопления живой силы и техники, 52 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов, крупное хранилище топлива. Фронтовая авиация и средства противовоздушной обороны сбили три самолета Су-25, 12 беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и 11 снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 290 самолетов, 152 вертолета, 1889 беспилотников, 373 зенитных ракетных комплекса, 825 реактивных систем залпового огня, 4845 танков и других бронемашин, 3369 орудий полевой артиллерии и 5343 единицы автомобильной техники.