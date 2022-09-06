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В Раде сравнили обращения Киева к международным партнерам со спамом
В Раде сравнили обращения Киева к международным партнерам со спамом - РИА Новости, 06.09.2022
В Раде сравнили обращения Киева к международным партнерам со спамом
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк считает, что такое большое количество обращений от украинского парламента к международным партнерам иногда... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:22
2022-09-06T18:22
2022-09-06T18:22
в мире
украина
верховная рада украины
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк считает, что такое большое количество обращений от украинского парламента к международным партнерам иногда выглядит как спам.Во вторник Железняк сообщил в Telegram, что на пленарном заседании были рассмотрены сразу два обращения парламента к ЕС относительно прекращения выдачи виз гражданам РФ."Посчитал, Рада голосовала за "обращение к международным партнерам" 27 раз за свою каденцию: 19 в этом году, 11 за последние три месяца", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, иногда украинский парламент принимает сразу два постановления по одному и тому же вопросу "просто потому, что авторы не договорились между собой"."Вот представьте, вы председатель иностранного парламента и одновременно получаете два обращения из Украины с почти одинаковым текстом. При всем уважении, но это начинает выглядеть уже как спам. И если мы хотим, чтобы к нам относились со вниманием, то наверняка такой подход не лучший вариант достижения цели", - добавил Железняк.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796568821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, евросоюз, санкции в отношении россии
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В Раде сравнили обращения Киева к международным партнерам со спамом
Депутат Рады Железняк сравнил обращения Киева к международным партнерам со спамом