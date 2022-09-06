https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814719422.html
Кузбасс и Амурская область подписали план сотрудничества в условиях санкций
Кузбасс и Амурская область подписали план сотрудничества в условиях санкций - РИА Новости, 06.09.2022
Кузбасс и Амурская область подписали план сотрудничества в условиях санкций
Кузбасс и Амурская область продолжат развивать межрегиональное сотрудничество в условиях санкционного давления Запада, соответствующий план мероприятий... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:39
2022-09-06T07:39
2022-09-06T07:39
экономика
амурская область
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Кузбасс и Амурская область продолжат развивать межрегиональное сотрудничество в условиях санкционного давления Запада, соответствующий план мероприятий реализации подписанного ранее соглашения на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали глава Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Амурской области Василий Орлов.Уточняется, что в план входят основные направления сотрудничества сторон в области промышленности, жилищно-коммунального и дорожного комплекса, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования и науки, культуры и национальной политики, туризма, спорта и молодежной политики, инвестиционной политики, социальной защиты и занятости населения.Документ предусматривает взаимодействие регионов по вопросам расширения поставок химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного оборудования, организацию информационного обмена в сфере научно-технических и инновационных разработок, обмен опытом в сфере IT-технологий на транспорте и взаимодействие по вопросам реализации проекта международного железнодорожного мостового перехода Джалинда (РФ) — Мохэ (КНР)."В условиях жесткого санкционного давления особое значение приобретают межрегиональные связи. Перед нами стоят общие задачи — выстроить логистику, найти рынки сбыта, наладить выпуск импортозамещающей продукции. Вместе решить эти задачи получится гораздо быстрее и проще. Соглашение о сотрудничестве с Амурской областью мы подписали еще три года назад и активно его реализуем. План действий, который мы подписали сегодня — это наши приоритетные направления сотрудничества еще на ближайшие три года с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Соглашение между правительством Амурской области и коллегией администрации Кемеровской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, а также предыдущий план мероприятий были подписаны в 2019 году. В связи с окончанием срока ранее заключенного плана подготовлен новый план на 2022-2024 годы.Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Амурская область, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Кузбасс и Амурская область подписали план сотрудничества в условиях санкций
Кузбасс и Амурская область на ВЭФ подписали план сотрудничества в условиях санкций
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Кузбасс и Амурская область продолжат развивать межрегиональное сотрудничество в условиях санкционного давления Запада, соответствующий план мероприятий реализации подписанного ранее соглашения на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали глава Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Амурской области Василий Орлов.
"В рамках Восточного экономического форума подписан План мероприятий по реализации Соглашения между Кузбассом и Амурской областью о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах на 2022-2024 годы. Подписи под документом поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Амурской области Василий Орлов", – говорится в соглашении.
Уточняется, что в план входят основные направления сотрудничества сторон в области промышленности, жилищно-коммунального и дорожного комплекса, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования и науки, культуры и национальной политики, туризма, спорта и молодежной политики, инвестиционной политики, социальной защиты и занятости населения.
Документ предусматривает взаимодействие регионов по вопросам расширения поставок химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного оборудования, организацию информационного обмена в сфере научно-технических и инновационных разработок, обмен опытом в сфере IT-технологий на транспорте и взаимодействие по вопросам реализации проекта международного железнодорожного мостового перехода Джалинда (РФ
) — Мохэ (КНР
).
"В условиях жесткого санкционного давления особое значение приобретают межрегиональные связи. Перед нами стоят общие задачи — выстроить логистику, найти рынки сбыта, наладить выпуск импортозамещающей продукции. Вместе решить эти задачи получится гораздо быстрее и проще. Соглашение о сотрудничестве с Амурской областью мы подписали еще три года назад и активно его реализуем. План действий, который мы подписали сегодня — это наши приоритетные направления сотрудничества еще на ближайшие три года с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
Соглашение между правительством Амурской области и коллегией администрации Кемеровской области
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, а также предыдущий план мероприятий были подписаны в 2019 году. В связи с окончанием срока ранее заключенного плана подготовлен новый план на 2022-2024 годы.
Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.