https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814719422.html

Кузбасс и Амурская область подписали план сотрудничества в условиях санкций

Кузбасс и Амурская область подписали план сотрудничества в условиях санкций - РИА Новости, 06.09.2022

Кузбасс и Амурская область подписали план сотрудничества в условиях санкций

Кузбасс и Амурская область продолжат развивать межрегиональное сотрудничество в условиях санкционного давления Запада, соответствующий план мероприятий... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:39

2022-09-06T07:39

2022-09-06T07:39

экономика

амурская область

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Кузбасс и Амурская область продолжат развивать межрегиональное сотрудничество в условиях санкционного давления Запада, соответствующий план мероприятий реализации подписанного ранее соглашения на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали глава Кузбасса Сергей Цивилев и губернатор Амурской области Василий Орлов.Уточняется, что в план входят основные направления сотрудничества сторон в области промышленности, жилищно-коммунального и дорожного комплекса, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, образования и науки, культуры и национальной политики, туризма, спорта и молодежной политики, инвестиционной политики, социальной защиты и занятости населения.Документ предусматривает взаимодействие регионов по вопросам расширения поставок химического, нефтехимического, котельного и горно-шахтного оборудования, организацию информационного обмена в сфере научно-технических и инновационных разработок, обмен опытом в сфере IT-технологий на транспорте и взаимодействие по вопросам реализации проекта международного железнодорожного мостового перехода Джалинда (РФ) — Мохэ (КНР)."В условиях жесткого санкционного давления особое значение приобретают межрегиональные связи. Перед нами стоят общие задачи — выстроить логистику, найти рынки сбыта, наладить выпуск импортозамещающей продукции. Вместе решить эти задачи получится гораздо быстрее и проще. Соглашение о сотрудничестве с Амурской областью мы подписали еще три года назад и активно его реализуем. План действий, который мы подписали сегодня — это наши приоритетные направления сотрудничества еще на ближайшие три года с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Соглашение между правительством Амурской области и коллегией администрации Кемеровской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, а также предыдущий план мероприятий были подписаны в 2019 году. В связи с окончанием срока ранее заключенного плана подготовлен новый план на 2022-2024 годы.Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/yakutiya-1814709530.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, амурская область, восточный экономический форум — 2022 (вэф)