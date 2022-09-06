https://ria.ru/20220906/sollers-1814709002.html

"Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд

"Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд - РИА Новости, 06.09.2022

"Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд

"Соллерс авто" планирует запустить и продвигать собственный бренд "Соллерс", заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:01

2022-09-06T05:01

2022-09-06T05:01

экономика

авто

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Соллерс авто" планирует запустить и продвигать собственный бренд "Соллерс", заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.По словам Соболева, компания намерена в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом."Соллерс Авто" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/largus-1814708059.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, восточный экономический форум — 2022 (вэф)