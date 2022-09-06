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"Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд - РИА Новости, 06.09.2022
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"Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд
"Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд - РИА Новости, 06.09.2022
"Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд
"Соллерс авто" планирует запустить и продвигать собственный бренд "Соллерс", заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:01
2022-09-06T05:01
экономика
авто
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Соллерс авто" планирует запустить и продвигать собственный бренд "Соллерс", заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.По словам Соболева, компания намерена в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом."Соллерс Авто" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, авто, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Авто, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:01 06.09.2022
 
"Соллерс авто" намерен запустить собственный бренд

Гендиректор "Соллерс авто" Соболев заявил о запуске собственного бренда "Соллерс"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКлумбы с символикой Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета
Клумбы с символикой Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Клумбы с символикой Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Соллерс авто" планирует запустить и продвигать собственный бренд "Соллерс", заявил гендиректор компании Николай Соболев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.
"Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ… На большинство наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд "Соллерс", - сказал он.
По словам Соболева, компания намерена в ближайшее время объявить о новых локализованных проектах под этим брендом.
"Соллерс Авто" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Lada Largus - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus
 
ЭкономикаАвтоВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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