https://ria.ru/20220906/smp-1814710616.html
Лихачев: геополитика не уменьшила значение СМП как транспортного коридора
Лихачев: геополитика не уменьшила значение СМП как транспортного коридора - РИА Новости, 06.09.2022
Лихачев: геополитика не уменьшила значение СМП как транспортного коридора
Текущая геополитическая ситуация не уменьшила значение Северного морского пути как важного транспортного коридора, экономика грузовых перевозок между Европой и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:36
2022-09-06T05:36
2022-09-06T05:36
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Текущая геополитическая ситуация не уменьшила значение Северного морского пути как важного транспортного коридора, экономика грузовых перевозок между Европой и Азией по этому маршруту безальернативна, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы видим небольшое проседание международного транзита, тем не менее, перевозки Российской Федерации растут опережающими темпами. Примерно 5-5,5% - помесячный рост перевозок по СМП в этом году", - отметил глава "Росатома". "Надеемся, что пересечем цифру в 36 миллионов тонн по итогам года, заметно опережая наши собственные планы и целевые задачи, которые нам ставили президент и правительство", - добавил Лихачев.По его мнению, небольшой спад международного транзита по СМП будет временным. "Поскольку экономика перевозок из Европы на растущие азиатские рынки и, соответственно, с азиатских рынков на потребительские рынки Европы - она безальтернативна. Экономика подчеркивает значимость Северного морского пути", - пояснил Лихачев."Росатом" отвечает за развитие инфраструктуры перевозок по Северному морскому пути.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Лихачев: геополитика не уменьшила значение СМП как транспортного коридора
Глава "Росатома" Лихачев: геополитика не уменьшила значение СМП как транспортного коридора
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Текущая геополитическая ситуация не уменьшила значение Северного морского пути как важного транспортного коридора, экономика грузовых перевозок между Европой и Азией по этому маршруту безальернативна, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мнение скептиков, что международные события, которые начались после февраля текущего года, снизят роль СМП, не подтверждается", - сказал Лихачев во вторник на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Мы видим небольшое проседание международного транзита, тем не менее, перевозки Российской Федерации растут опережающими темпами. Примерно 5-5,5% - помесячный рост перевозок по СМП в этом году", - отметил глава "Росатома". "Надеемся, что пересечем цифру в 36 миллионов тонн по итогам года, заметно опережая наши собственные планы и целевые задачи, которые нам ставили президент и правительство", - добавил Лихачев.
По его мнению, небольшой спад международного транзита по СМП будет временным. "Поскольку экономика перевозок из Европы на растущие азиатские рынки и, соответственно, с азиатских рынков на потребительские рынки Европы - она безальтернативна. Экономика подчеркивает значимость Северного морского пути", - пояснил Лихачев.
"Росатом" отвечает за развитие инфраструктуры перевозок по Северному морскому пути.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.