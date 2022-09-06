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Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким - РИА Новости, 06.09.2022
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Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким
Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким - РИА Новости, 06.09.2022
Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким
Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне в последние годы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:24
2022-09-06T12:24
общество
михаил мурашко
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне в последние годы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Наши общие усилия не могли не отразиться на показателе младенческой смертности, который является интегративным показателем, характеризующим состояние системы здравоохранения в целом. Этот показатель в Российской Федерации является рекордно низким в последние годы",- сказал Мурашко на Съезде детских врачей Московской области.Он отметил, что перед Минздравом стоит задача повысить уровень удовлетворённости населения качеством оказания педиатрической помощи, подчеркнув, что это посильная задача.
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московская область (подмосковье)
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общество, михаил мурашко, московская область (подмосковье), россия
Общество, Михаил Мурашко, Московская область (Подмосковье), Россия
12:24 06.09.2022
 
Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким

Глава Минздрава Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкНоворожденный и акушер
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Новорожденный и акушер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне в последние годы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Наши общие усилия не могли не отразиться на показателе младенческой смертности, который является интегративным показателем, характеризующим состояние системы здравоохранения в целом. Этот показатель в Российской Федерации является рекордно низким в последние годы",- сказал Мурашко на Съезде детских врачей Московской области.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:37
Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко
Он отметил, что перед Минздравом стоит задача повысить уровень удовлетворённости населения качеством оказания педиатрической помощи, подчеркнув, что это посильная задача.
 
ОбществоМихаил МурашкоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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