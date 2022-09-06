https://ria.ru/20220906/smertnost-1814791602.html

Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким

Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким - РИА Новости, 06.09.2022

Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким

Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне в последние годы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:24

2022-09-06T12:24

2022-09-06T12:24

общество

михаил мурашко

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне в последние годы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Наши общие усилия не могли не отразиться на показателе младенческой смертности, который является интегративным показателем, характеризующим состояние системы здравоохранения в целом. Этот показатель в Российской Федерации является рекордно низким в последние годы",- сказал Мурашко на Съезде детских врачей Московской области.Он отметил, что перед Минздравом стоит задача повысить уровень удовлетворённости населения качеством оказания педиатрической помощи, подчеркнув, что это посильная задача.

https://ria.ru/20220808/smertnost-1807981517.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мурашко, московская область (подмосковье), россия