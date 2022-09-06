https://ria.ru/20220906/smertnost-1814791602.html
Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким
Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким - РИА Новости, 06.09.2022
Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким
Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне в последние годы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:24
2022-09-06T12:24
2022-09-06T12:24
общество
михаил мурашко
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afe407daef2b979e011340ea2a49106d.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России находится на рекордно низком уровне в последние годы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Наши общие усилия не могли не отразиться на показателе младенческой смертности, который является интегративным показателем, характеризующим состояние системы здравоохранения в целом. Этот показатель в Российской Федерации является рекордно низким в последние годы",- сказал Мурашко на Съезде детских врачей Московской области.Он отметил, что перед Минздравом стоит задача повысить уровень удовлетворённости населения качеством оказания педиатрической помощи, подчеркнув, что это посильная задача.
https://ria.ru/20220808/smertnost-1807981517.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e387a4bef9b1021f44fc4f6f33d7e147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мурашко, московская область (подмосковье), россия
Общество, Михаил Мурашко, Московская область (Подмосковье), Россия
Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким
Глава Минздрава Мурашко назвал показатель младенческой смертности в России рекордно низким