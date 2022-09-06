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ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022

ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три украинских склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, а также нанесли удары по пунктам... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:26

2022-09-06T13:26

2022-09-06T13:33

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три украинских склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, а также нанесли удары по пунктам временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады украинской армии, сообщили во вторник в Минобороны."В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, николаевская область, в мире