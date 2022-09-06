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ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022
ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три украинских склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, а также нанесли удары по пунктам... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:26
2022-09-06T13:26
2022-09-06T13:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три украинских склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, а также нанесли удары по пунктам временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады украинской армии, сообщили во вторник в Минобороны."В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, В мире
13:26 06.09.2022 (обновлено: 13:33 06.09.2022)
ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Минобороны: ВС уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ