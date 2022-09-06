Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/sklady-1814817613.html
ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 06.09.2022
ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три украинских склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, а также нанесли удары по пунктам... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:26
2022-09-06T13:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
николаевская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три украинских склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, а также нанесли удары по пунктам временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады украинской армии, сообщили во вторник в Минобороны."В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f672eb32c9985a53c5e31db8e7ea1774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, николаевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, В мире
13:26 06.09.2022 (обновлено: 13:33 06.09.2022)
 
ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Минобороны: ВС уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три украинских склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, а также нанесли удары по пунктам временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады украинской армии, сообщили во вторник в Минобороны.
"В районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныНиколаевская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала