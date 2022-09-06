https://ria.ru/20220906/sibur-1814715620.html

"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года

"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года - РИА Новости, 06.09.2022

"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года

"Сибур" рассчитывает запустить Амурский газохимический комплекс в 2025-2026 годах, несмотря на текущую ситуацию, проведя при этом определенную переконфигурацию... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:01

2022-09-06T07:01

2022-09-06T07:01

экономика

русский (остров)

сибур холдинг

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Сибур" рассчитывает запустить Амурский газохимический комплекс в 2025-2026 годах, несмотря на текущую ситуацию, проведя при этом определенную переконфигурацию технологического оборудования переработки, заявил председатель правления, гендиректор компании Михаил Карисалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Амурский ГХК - совместный проект "Сибура" и китайской Sinopec. Мощности комплекса составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре 2020 года. Оно синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.В сентябре 2021 года Карисалов говорил, что компания ставит перед собой цель завершить строительство Амурского ГХК и начать пусконаладочные работы в конце весны - начале лета 2024 года. А в апреле 2022 года "Сибур" и Sinopec заявили, что видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурский ГХК, при этом строительные и иные работы на площадке продолжались.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/gazprom-1814713316.html

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, русский (остров), сибур холдинг, восточный экономический форум — 2022 (вэф)