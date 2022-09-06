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"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года - РИА Новости, 06.09.2022
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"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года
"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года - РИА Новости, 06.09.2022
"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года
"Сибур" рассчитывает запустить Амурский газохимический комплекс в 2025-2026 годах, несмотря на текущую ситуацию, проведя при этом определенную переконфигурацию... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:01
2022-09-06T07:01
экономика
русский (остров)
сибур холдинг
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Сибур" рассчитывает запустить Амурский газохимический комплекс в 2025-2026 годах, несмотря на текущую ситуацию, проведя при этом определенную переконфигурацию технологического оборудования переработки, заявил председатель правления, гендиректор компании Михаил Карисалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Амурский ГХК - совместный проект "Сибура" и китайской Sinopec. Мощности комплекса составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре 2020 года. Оно синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.В сентябре 2021 года Карисалов говорил, что компания ставит перед собой цель завершить строительство Амурского ГХК и начать пусконаладочные работы в конце весны - начале лета 2024 года. А в апреле 2022 года "Сибур" и Sinopec заявили, что видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурский ГХК, при этом строительные и иные работы на площадке продолжались.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, русский (остров), сибур холдинг, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Русский (остров), Сибур Холдинг, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
07:01 06.09.2022
 
"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года

"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года, несмотря на текущую ситуацию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМихаил Карисалов
Михаил Карисалов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Карисалов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Сибур" рассчитывает запустить Амурский газохимический комплекс в 2025-2026 годах, несмотря на текущую ситуацию, проведя при этом определенную переконфигурацию технологического оборудования переработки, заявил председатель правления, гендиректор компании Михаил Карисалов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы рассчитываем, что в 2025-2026 году, невзирая на текущую ситуацию, мы сможем с определенной переконфигурацией технологии переработки на месте, с учетом санкций ряда лицензиаров, поставщиков оборудования мы сможем завод запустить и стать надежным партнером "Газпрома" и в этой географии", - сказал Карисалов, говоря о процессе строительства Амурского ГХК.
Амурский ГХК - совместный проект "Сибура" и китайской Sinopec. Мощности комплекса составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре 2020 года. Оно синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.
В сентябре 2021 года Карисалов говорил, что компания ставит перед собой цель завершить строительство Амурского ГХК и начать пусконаладочные работы в конце весны - начале лета 2024 года. А в апреле 2022 года "Сибур" и Sinopec заявили, что видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурский ГХК, при этом строительные и иные работы на площадке продолжались.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
06:26
"Газпром" планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ
 
ЭкономикаРусский (остров)Сибур ХолдингВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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