22:57 06.09.2022 (обновлено: 23:58 06.09.2022)
Швейцарцев будут сажать в тюрьму за перегрев домов зимой
Швейцарцев будут сажать в тюрьму за перегрев домов зимой до температуры выше 19 градусов
© Depositphotos / aa-wУправление температурой в доме
© Depositphotos / aa-w
Управление температурой в доме. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 сен — РИА Новости. Швейцарцам, которые этой зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов, нарушая тем самым правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет, подтвердил во вторник газете Blick пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли.
"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", — объяснил он.
Как пишет издание, в случае умышленного нарушения распоряжений грозит тюремный срок. В остальных случаях дело может дойти до штрафа.
Ранее власти Швейцарии заявили, что при нехватке газа в зданиях, отапливаемых с помощью этого вида топлива, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет под запретом. Сауны и бассейны должны быть отключены.
Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.
Швейцарские власти впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.
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