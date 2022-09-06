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Российские военные за сутки уничтожили три украинских штаба - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/shtab-1814832414.html
Российские военные за сутки уничтожили три украинских штаба
Российские военные за сутки уничтожили три украинских штаба - РИА Новости, 06.09.2022
Российские военные за сутки уничтожили три украинских штаба
Российские войска уничтожили за сутки три украинских штаба, 52 артиллерийских подразделения, а также пусковую установку "Бук-М1", сообщило в субботу Минобороны... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:56
2022-09-06T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
запорожская область
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки три украинских штаба, 52 артиллерийских подразделения, а также пусковую установку "Бук-М1", сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе. В районе Григоровки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1",- сообщило Минобороны.
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, запорожская область, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Бук (зенитный ракетный комплекс)
13:56 06.09.2022
 
Российские военные за сутки уничтожили три украинских штаба

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили три штаба ВСУ, установку "Бук-М1"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки три украинских штаба, 52 артиллерийских подразделения, а также пусковую установку "Бук-М1", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе. В районе Григоровки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1",- сообщило Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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