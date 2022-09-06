https://ria.ru/20220906/shtab-1814832414.html

Российские военные за сутки уничтожили три украинских штаба

Российские военные за сутки уничтожили три украинских штаба - РИА Новости, 06.09.2022

Российские военные за сутки уничтожили три украинских штаба

Российские войска уничтожили за сутки три украинских штаба, 52 артиллерийских подразделения, а также пусковую установку "Бук-М1", сообщило в субботу Минобороны... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:56

2022-09-06T13:56

2022-09-06T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

запорожская область

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки три украинских штаба, 52 артиллерийских подразделения, а также пусковую установку "Бук-М1", сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе. В районе Григоровки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1",- сообщило Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

запорожская область

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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, запорожская область, бук (зенитный ракетный комплекс)