https://ria.ru/20220906/sholts-1814951566.html

В немецких партиях есть несогласные с курсом по Украине, заявил Шольц

В немецких партиях есть несогласные с курсом по Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 06.09.2022

В немецких партиях есть несогласные с курсом по Украине, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что в партиях ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые" и СДПГ есть представители, которые не согласны с его решениями по поставкам Украине... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:59

2022-09-06T19:59

2022-09-06T19:59

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что в партиях ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленые" и СДПГ есть представители, которые не согласны с его решениями по поставкам Украине оружия и введению санкций против РФ."Нужно признать, что в партиях ХДС/ХСС, СвДП, "зеленые" и СДПГ есть те, кто не уверен в том, что курс, которого я придерживаюсь как канцлер, в вопросах поставок Украине оружия и при введении санкций против России, является верным. В наше время важно продвигать свои позиции и принятые решения, четко осознавая, что есть граждане, которые сомневаются в них. Это часть демократии", - сказал Шольц в интервью немецкой газете FAZ.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220903/posol-1814215465.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, сергей лавров, россия, украина, германия, хдс/хсс, нато