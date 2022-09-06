Рейтинг@Mail.ru
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220906/shkola-1814810827.html
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы - РИА Новости, 06.09.2022
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы
Амурская область на строительство школы на 1,2 тысяч мест в Благовещенске получит льготное финансирование от ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:09
2022-09-06T13:09
амурская область
экономика
амурская область
"дом.рф"
дальневосточный федеральный университет
россия
василий орлов (губернатор)
благовещенск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765559270_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_4fabde4cff7dd18e05670ae6bd02c633.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен - РИА Новости. Амурская область на строительство школы на 1,2 тысяч мест в Благовещенске получит льготное финансирование от ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов.Губернатор Амурской области и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на полях ВЭФ-2022 подписали соглашение об использовании механизма инфраструктурных облигаций."Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1200 мест в Благовещенске. Проект готов, площадка определена. Начнем строить ее в следующем году", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что это соглашение предусматривает и финансирование строительства путепровода в Новобурейском, его в 2024 году возведет компания БТС Мост. Кроме этого, планируется при поддержке "ДОМ.РФ" реализовать еще несколько социальных проектов – построить детскую поликлинику на 380 посещений в смену областном центре и модернизировать там водозабор, заявил глава области. Также с привлечением средств организации в Амурской области планируют построить еще три путепровода.Уточняется, что Институт развития анализирует проекты. Их рассмотрение на правкомиссии по региональному развитию запланировано на осень."Начать финансировать их (проекты) мы сможем уже в ближайшее время. Надеюсь, что вскоре они будут одобрены, после чего будем двигаться в направлении их реализации", - сказал Мутко.Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство соцобъектов на льготных условиях, а регионам - снизить прямые расходы бюджетов и реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий. Изначально с его помощью разрешалось создавать дорожно-транспортные, инженерные, социальные объекты по проектам жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий. В мае текущего года возможности механизма впервые были расширены: появилась возможность финансировать, в частности, IT-инфраструктуру, благоустройство городских и сельских территорий. В августе его действие также расширили на инфраструктуру для ИЖС и строительство наемных домов.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814432460.html
https://ria.ru/20220902/voda-1814002883.html
https://ria.ru/20220901/zhile-1813652000.html
амурская область
россия
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765559270_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_14ed8fc3b8f1bd01ce8da77f19c5f9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, амурская область, "дом.рф", дальневосточный федеральный университет, россия, василий орлов (губернатор), благовещенск, восточный экономический форум — 2022 (вэф), виталий мутко
Амурская область, Экономика, Амурская область, "Дом.РФ", Дальневосточный федеральный университет, Россия, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Виталий Мутко
13:09 06.09.2022
 
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы

Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1,2 тысячи мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкШпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен - РИА Новости. Амурская область на строительство школы на 1,2 тысяч мест в Благовещенске получит льготное финансирование от ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов.
Губернатор Амурской области и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на полях ВЭФ-2022 подписали соглашение об использовании механизма инфраструктурных облигаций.
Солнечные батареи - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:07Амурская область
В Амурской области построят солнечный парк для выработки электроэнергии
"Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1200 мест в Благовещенске. Проект готов, площадка определена. Начнем строить ее в следующем году", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что это соглашение предусматривает и финансирование строительства путепровода в Новобурейском, его в 2024 году возведет компания БТС Мост. Кроме этого, планируется при поддержке "ДОМ.РФ" реализовать еще несколько социальных проектов – построить детскую поликлинику на 380 посещений в смену областном центре и модернизировать там водозабор, заявил глава области. Также с привлечением средств организации в Амурской области планируют построить еще три путепровода.
Уточняется, что Институт развития анализирует проекты. Их рассмотрение на правкомиссии по региональному развитию запланировано на осень.
Губернатор Амурской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 13:32Амурская область
Орлов поручил построить станцию очистки воды в Восточном до 1 мая 2023 года
"Начать финансировать их (проекты) мы сможем уже в ближайшее время. Надеюсь, что вскоре они будут одобрены, после чего будем двигаться в направлении их реализации", - сказал Мутко.
Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство соцобъектов на льготных условиях, а регионам - снизить прямые расходы бюджетов и реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий. Изначально с его помощью разрешалось создавать дорожно-транспортные, инженерные, социальные объекты по проектам жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий. В мае текущего года возможности механизма впервые были расширены: появилась возможность финансировать, в частности, IT-инфраструктуру, благоустройство городских и сельских территорий. В августе его действие также расширили на инфраструктуру для ИЖС и строительство наемных домов.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 10:53Амурская область
Сельхозпредприятие планирует построить 40 домов для сотрудников в Приамурье
 
Амурская областьЭкономикаАмурская область"Дом.РФ"Дальневосточный федеральный университетРоссияВасилий Орлов (губернатор)БлаговещенскВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Виталий Мутко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала