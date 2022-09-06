https://ria.ru/20220906/shkola-1814810827.html

Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы

Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы - РИА Новости, 06.09.2022

Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы

Амурская область на строительство школы на 1,2 тысяч мест в Благовещенске получит льготное финансирование от ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:09

2022-09-06T13:09

2022-09-06T13:09

амурская область

экономика

амурская область

"дом.рф"

дальневосточный федеральный университет

россия

василий орлов (губернатор)

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен - РИА Новости. Амурская область на строительство школы на 1,2 тысяч мест в Благовещенске получит льготное финансирование от ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов.Губернатор Амурской области и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на полях ВЭФ-2022 подписали соглашение об использовании механизма инфраструктурных облигаций."Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1200 мест в Благовещенске. Проект готов, площадка определена. Начнем строить ее в следующем году", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что это соглашение предусматривает и финансирование строительства путепровода в Новобурейском, его в 2024 году возведет компания БТС Мост. Кроме этого, планируется при поддержке "ДОМ.РФ" реализовать еще несколько социальных проектов – построить детскую поликлинику на 380 посещений в смену областном центре и модернизировать там водозабор, заявил глава области. Также с привлечением средств организации в Амурской области планируют построить еще три путепровода.Уточняется, что Институт развития анализирует проекты. Их рассмотрение на правкомиссии по региональному развитию запланировано на осень."Начать финансировать их (проекты) мы сможем уже в ближайшее время. Надеюсь, что вскоре они будут одобрены, после чего будем двигаться в направлении их реализации", - сказал Мутко.Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство соцобъектов на льготных условиях, а регионам - снизить прямые расходы бюджетов и реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий. Изначально с его помощью разрешалось создавать дорожно-транспортные, инженерные, социальные объекты по проектам жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий. В мае текущего года возможности механизма впервые были расширены: появилась возможность финансировать, в частности, IT-инфраструктуру, благоустройство городских и сельских территорий. В августе его действие также расширили на инфраструктуру для ИЖС и строительство наемных домов.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814432460.html

https://ria.ru/20220902/voda-1814002883.html

https://ria.ru/20220901/zhile-1813652000.html

амурская область

россия

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, амурская область, "дом.рф", дальневосточный федеральный университет, россия, василий орлов (губернатор), благовещенск, восточный экономический форум — 2022 (вэф), виталий мутко