https://ria.ru/20220906/shkola-1814810827.html
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы - РИА Новости, 06.09.2022
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы
Амурская область на строительство школы на 1,2 тысяч мест в Благовещенске получит льготное финансирование от ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:09
2022-09-06T13:09
2022-09-06T13:09
амурская область
экономика
амурская область
"дом.рф"
дальневосточный федеральный университет
россия
василий орлов (губернатор)
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен - РИА Новости. Амурская область на строительство школы на 1,2 тысяч мест в Благовещенске получит льготное финансирование от ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов.Губернатор Амурской области и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на полях ВЭФ-2022 подписали соглашение об использовании механизма инфраструктурных облигаций."Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1200 мест в Благовещенске. Проект готов, площадка определена. Начнем строить ее в следующем году", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что это соглашение предусматривает и финансирование строительства путепровода в Новобурейском, его в 2024 году возведет компания БТС Мост. Кроме этого, планируется при поддержке "ДОМ.РФ" реализовать еще несколько социальных проектов – построить детскую поликлинику на 380 посещений в смену областном центре и модернизировать там водозабор, заявил глава области. Также с привлечением средств организации в Амурской области планируют построить еще три путепровода.Уточняется, что Институт развития анализирует проекты. Их рассмотрение на правкомиссии по региональному развитию запланировано на осень."Начать финансировать их (проекты) мы сможем уже в ближайшее время. Надеюсь, что вскоре они будут одобрены, после чего будем двигаться в направлении их реализации", - сказал Мутко.Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство соцобъектов на льготных условиях, а регионам - снизить прямые расходы бюджетов и реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий. Изначально с его помощью разрешалось создавать дорожно-транспортные, инженерные, социальные объекты по проектам жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий. В мае текущего года возможности механизма впервые были расширены: появилась возможность финансировать, в частности, IT-инфраструктуру, благоустройство городских и сельских территорий. В августе его действие также расширили на инфраструктуру для ИЖС и строительство наемных домов.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814432460.html
https://ria.ru/20220902/voda-1814002883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, "дом.рф", дальневосточный федеральный университет, россия, василий орлов (губернатор), благовещенск, восточный экономический форум — 2022 (вэф), виталий мутко
Амурская область, Экономика, Амурская область, "Дом.РФ", Дальневосточный федеральный университет, Россия, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Виталий Мутко
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы
Приамурье получит финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1,2 тысячи мест
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен - РИА Новости. Амурская область на строительство школы на 1,2 тысяч мест в Благовещенске получит льготное финансирование от ДОМ.РФ, сообщил губернатор Василий Орлов.
Губернатор Амурской области и генеральный директор АО "ДОМ.РФ
" Виталий Мутко
на полях ВЭФ-2022 подписали соглашение об использовании механизма инфраструктурных облигаций.
"Амурская область получит льготное финансирование от ДОМ.РФ на строительство школы на 1200 мест в Благовещенске. Проект готов, площадка определена. Начнем строить ее в следующем году", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что это соглашение предусматривает и финансирование строительства путепровода в Новобурейском, его в 2024 году возведет компания БТС Мост. Кроме этого, планируется при поддержке "ДОМ.РФ" реализовать еще несколько социальных проектов – построить детскую поликлинику на 380 посещений в смену областном центре и модернизировать там водозабор, заявил глава области. Также с привлечением средств организации в Амурской области планируют построить еще три путепровода.
Уточняется, что Институт развития анализирует проекты. Их рассмотрение на правкомиссии по региональному развитию запланировано на осень.
"Начать финансировать их (проекты) мы сможем уже в ближайшее время. Надеюсь, что вскоре они будут одобрены, после чего будем двигаться в направлении их реализации", - сказал Мутко.
Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство соцобъектов на льготных условиях, а регионам - снизить прямые расходы бюджетов и реализовывать масштабные проекты освоения новых территорий. Изначально с его помощью разрешалось создавать дорожно-транспортные, инженерные, социальные объекты по проектам жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий. В мае текущего года возможности механизма впервые были расширены: появилась возможность финансировать, в частности, IT-инфраструктуру, благоустройство городских и сельских территорий. В августе его действие также расширили на инфраструктуру для ИЖС и строительство наемных домов.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.