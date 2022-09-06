https://ria.ru/20220906/shengen-1814909761.html

В ЕК допустили усложнение получения шенгена для россиян

В ЕК допустили усложнение получения шенгена для россиян - РИА Новости, 06.09.2022

В ЕК допустили усложнение получения шенгена для россиян

В случае приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 евро до стандартных 80-ти, а... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:41

2022-09-06T17:41

2022-09-06T17:43

туризм

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. В случае приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 евро до стандартных 80-ти, а сроки рассмотрения составят порядка 15 дней, в исключительных случаях изучение документов увеличится до 45 дней, говорится в распространенном Еврокомиссией предложении о приостановке визового соглашения с РФ.Еврокомиссия во вторник представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией. Эти предложения будут утверждены постпредами стран ЕС в среду, 7 сентября, и уже 12 сентября решение может вступить в силу. Еврокомиссия планирует также опубликовать рекомендации консульствам европейских стран по работе в новых условиях."На практике россияне-соискатели виз столкнутся со следующим: визовые сборы увеличатся с 35 до 80 евро для всех категорий. Стандартный срок рассмотрения запроса будет увеличен с 10 до 15 дней… Этот срок может быть увеличен до 45 дней максимум в особых случаях, когда необходима более глубокая проверка", - говорится в документе ЕК.Также россияне столкнутся с более сложной процедурой получения многократных виз. "Соискатели виз более не будут иметь облегченный доступ к мультивизам в шенгенском пространстве", - указали в ЕК.Будет необходимо предоставлять больше подтверждающих документов. Граждане РФ "больше не смогут ограничиваться документами, предусмотренными согласно упрощенному списку, действовавшему в рамках соглашения об упрощении выдачи виз".В Еврокомиссии напомнили, что ЕС заключает соглашения об упрощении выдачи виз "с ограниченным числом государств, такие соглашения основаны на обоюдном доверии".

https://ria.ru/20220901/vizy-1813555841.html

https://ria.ru/20220905/shengenskievizy-1814640583.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, новости - туризм