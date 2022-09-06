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В Тамбовской области начал работу V съезд православной молодежи региона

В Тамбовской области начал работу V съезд православной молодежи региона - РИА Новости, 06.09.2022

В Тамбовской области начал работу V съезд православной молодежи региона

В Тамбове начал свою работу V съезд православной молодежи региона, посвященный 340-летию основания епархии и 10-летию образования митрополии на Тамбовщине, а... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:06

2022-09-06T19:06

2022-09-06T19:06

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

россия

тамбов

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Тамбове начал свою работу V съезд православной молодежи региона, посвященный 340-летию основания епархии и 10-летию образования митрополии на Тамбовщине, а также Году культурного наследия народов России и 85-летию Тамбовской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Мероприятие организовано по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия и при поддержке администрации региона. Работу съезда открыл врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.По его словам, сегодня весь мир переживает непростые времена. Попытки Запада навязать идеологию нравственной деградации, фальсификация истории Второй мировой войны, реабилитация нацизма, политика русофобии привели к объединению нашего общества вокруг президента России.Егоров отметил, что системная работа с молодёжью особенно важна сейчас, когда Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Усилия неприятельской пропаганды направлены в первую очередь на молодых людей: им внушается чувство стыда за свою Родину, наносится удар по традиционным ценностям, не прекращаются попытки разрушить национальную и государственную самоидентификацию.Он считает, что молодёжи в процессе противостояния недружественной пропаганде должна принадлежать решающая роль. У них есть для этого необходимые знания и энергия. А главное – есть обострённое чувство справедливости и желание за неё бороться. К примеру, в Тамбовской области при ТГУ им. Г. Р. Державина успешно работает киберотряд, который борется с распространением в соцсетях ложной информации о действиях России на международной арене и о социально-экономической ситуации в стране и регионе.

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тамбовская область

россия

тамбов

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, россия, тамбов