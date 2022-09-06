https://ria.ru/20220906/sezd-1814941932.html
В Тамбовской области начал работу V съезд православной молодежи региона
В Тамбовской области начал работу V съезд православной молодежи региона - РИА Новости, 06.09.2022
В Тамбовской области начал работу V съезд православной молодежи региона
В Тамбове начал свою работу V съезд православной молодежи региона, посвященный 340-летию основания епархии и 10-летию образования митрополии на Тамбовщине, а... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:06
2022-09-06T19:06
2022-09-06T19:06
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
россия
тамбов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814940923_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a991f3dba83ecd684476d7c085550154.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Тамбове начал свою работу V съезд православной молодежи региона, посвященный 340-летию основания епархии и 10-летию образования митрополии на Тамбовщине, а также Году культурного наследия народов России и 85-летию Тамбовской области, сообщает пресс-служба областного правительства.Мероприятие организовано по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия и при поддержке администрации региона. Работу съезда открыл врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.По его словам, сегодня весь мир переживает непростые времена. Попытки Запада навязать идеологию нравственной деградации, фальсификация истории Второй мировой войны, реабилитация нацизма, политика русофобии привели к объединению нашего общества вокруг президента России.Егоров отметил, что системная работа с молодёжью особенно важна сейчас, когда Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. Усилия неприятельской пропаганды направлены в первую очередь на молодых людей: им внушается чувство стыда за свою Родину, наносится удар по традиционным ценностям, не прекращаются попытки разрушить национальную и государственную самоидентификацию.Он считает, что молодёжи в процессе противостояния недружественной пропаганде должна принадлежать решающая роль. У них есть для этого необходимые знания и энергия. А главное – есть обострённое чувство справедливости и желание за неё бороться. К примеру, в Тамбовской области при ТГУ им. Г. Р. Державина успешно работает киберотряд, который борется с распространением в соцсетях ложной информации о действиях России на международной арене и о социально-экономической ситуации в стране и регионе.
https://ria.ru/20220628/zakon-1798859695.html
https://ria.ru/20220711/grant-1801712856.html
тамбовская область
россия
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814940923_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_43a64c4b9823c3a47e4058f180f9c489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, россия, тамбов
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Россия, Тамбов
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Тамбове начал свою работу V съезд православной молодежи региона, посвященный 340-летию основания епархии и 10-летию образования митрополии на Тамбовщине, а также Году культурного наследия народов России и 85-летию Тамбовской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Мероприятие организовано по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия и при поддержке администрации региона. Работу съезда открыл врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
.
По его словам, сегодня весь мир переживает непростые времена. Попытки Запада навязать идеологию нравственной деградации, фальсификация истории Второй мировой войны, реабилитация нацизма, политика русофобии привели к объединению нашего общества вокруг президента России.
Егоров отметил, что системная работа с молодёжью особенно важна сейчас, когда Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине
. Усилия неприятельской пропаганды направлены в первую очередь на молодых людей: им внушается чувство стыда за свою Родину, наносится удар по традиционным ценностям, не прекращаются попытки разрушить национальную и государственную самоидентификацию.
"Православная вера в наши дни является оплотом, помогающим сохранять традиционные человеческие ценности. Для этого православная церковь активно взаимодействует с государством и обществом во всех ключевых сферах: образование, наука, социальное обеспечение, здравоохранение, искусство, а также защита прав и свобод человека", - сказал Егоров.
Он считает, что молодёжи в процессе противостояния недружественной пропаганде должна принадлежать решающая роль. У них есть для этого необходимые знания и энергия. А главное – есть обострённое чувство справедливости и желание за неё бороться. К примеру, в Тамбовской области при ТГУ им. Г. Р. Державина успешно работает киберотряд, который борется с распространением в соцсетях ложной информации о действиях России на международной арене и о социально-экономической ситуации в стране и регионе.
"Молодёжи свойственно новаторство, которое, по словам нашего президента, необходимо нашей стране. Но оно должно иметь чёткие ориентиры. Именно поэтому, как сказал в далеком 2009 году патриарх Кирилл, молодёжь — передовая линия борьбы не только за будущее, но и за самого человека. Именно вы стоите в авангарде сохранения патриотизма, поскольку любовь к Отечеству основывается на уважении и бережном отношении к традициям своего народа", - сказал Егоров.