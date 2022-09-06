https://ria.ru/20220906/sbor-1814860603.html
Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор
Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор - РИА Новости, 06.09.2022
Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор
Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Поморского края Олег Кожемяко предлагает дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:14
2022-09-06T15:14
2022-09-06T15:15
туризм
олег кожемяко
россия
госдума рф
владимир путин
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e095a24a21d6875b41481720731099.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Поморского края Олег Кожемяко предлагает дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный сбор.С такой инициативой Кожемяко выступил на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина."В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов… Эффект очевидный. В связи с этим прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать и внести в Госдуму проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора", - обратился Кожемяко к президенту.Кроме того, губернатор обратился к Путину с предложением дать поручение правительству проанализировать действующие меры поддержки для развития туризма в регионах, в том числе в части затрат на строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры, подключение к сетям туробъектов.
https://ria.ru/20220905/kurorty-1814430152.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122937_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_9c3c80fd23ed09d2c35c1df4923c1b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, россия, госдума рф, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Олег Кожемяко, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Новости - Туризм
15:14 06.09.2022 (обновлено: 15:15 06.09.2022)
Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор
Глава Приморского края Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор