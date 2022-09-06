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Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
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Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор
Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор - РИА Новости, 06.09.2022
Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор
Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Поморского края Олег Кожемяко предлагает дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:14
2022-09-06T15:15
туризм
олег кожемяко
россия
госдума рф
владимир путин
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Поморского края Олег Кожемяко предлагает дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный сбор.С такой инициативой Кожемяко выступил на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина."В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов… Эффект очевидный. В связи с этим прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать и внести в Госдуму проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора", - обратился Кожемяко к президенту.Кроме того, губернатор обратился к Путину с предложением дать поручение правительству проанализировать действующие меры поддержки для развития туризма в регионах, в том числе в части затрат на строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры, подключение к сетям туробъектов.
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олег кожемяко, россия, госдума рф, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Олег Кожемяко, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин, Новости - Туризм
15:14 06.09.2022 (обновлено: 15:15 06.09.2022)
 
Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор

Глава Приморского края Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Поморского края Олег Кожемяко предлагает дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный сбор.
С такой инициативой Кожемяко выступил на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
"В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов… Эффект очевидный. В связи с этим прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать и внести в Госдуму проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора", - обратился Кожемяко к президенту.
Кроме того, губернатор обратился к Путину с предложением дать поручение правительству проанализировать действующие меры поддержки для развития туризма в регионах, в том числе в части затрат на строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры, подключение к сетям туробъектов.
Горнолыжный курорт - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 07:36Туризм
Кожемяко рассказал о медицинском обслуживании на горнолыжных курортах
 
ТуризмОлег КожемякоРоссияГосдума РФВладимир ПутинНовости - Туризм
 
 
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