https://ria.ru/20220906/sbor-1814860603.html

Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор

Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор - РИА Новости, 06.09.2022

Кожемяко предложил дать регионам право вводить курортный сбор

Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Поморского края Олег Кожемяко предлагает дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:14

2022-09-06T15:14

2022-09-06T15:15

туризм

олег кожемяко

россия

госдума рф

владимир путин

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Поморского края Олег Кожемяко предлагает дать право регионам РФ самостоятельно вводить у себя курортный сбор.С такой инициативой Кожемяко выступил на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина."В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов… Эффект очевидный. В связи с этим прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать и внести в Госдуму проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора", - обратился Кожемяко к президенту.Кроме того, губернатор обратился к Путину с предложением дать поручение правительству проанализировать действующие меры поддержки для развития туризма в регионах, в том числе в части затрат на строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры, подключение к сетям туробъектов.

https://ria.ru/20220905/kurorty-1814430152.html

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Варвара Скокшина

олег кожемяко, россия, госдума рф, владимир путин, новости - туризм