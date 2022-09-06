Рейтинг@Mail.ru
Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/sarkazm-1814699249.html
Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера
Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера - РИА Новости, 06.09.2022
Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера
Российский сенатор Алексей Пушков саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T01:16
2022-09-06T01:16
в мире
лиз трасс
алексей пушков
риши сунак
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772038602_0:109:2733:1646_1920x0_80_0_0_3b6e6d15515a58db69ac28b3b0a4df6a.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Парламентарий выразил мнение, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного"."В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах", - отметил Пушков.Ранее телеканал Sky News сообщил, что жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против Трасс из-за роста цен на электроэнергию.Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. Таким образом, она займет пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
https://ria.ru/20220905/trass-1814684079.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772038602_0:0:2521:1891_1920x0_80_0_0_421f959c7a97762d68f8f3983b2e1234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, алексей пушков, риши сунак, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Алексей Пушков, Риши Сунак, Великобритания
01:16 06.09.2022
 
Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера

Сенатор Пушков объяснил избрание Трасс на пост премьера Великобритании "анти-отбором"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЭлизабет Трасс
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Парламентарий выразил мнение, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного".
"В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах", - отметил Пушков.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против Трасс из-за роста цен на электроэнергию.
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 22:05
"Бриты, держитесь!" Французы пожалели англичан после избрания Трасс
Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. Таким образом, она займет пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
 
В миреЛиз ТрассАлексей ПушковРиши СунакВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала