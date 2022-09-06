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Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера
Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера - РИА Новости, 06.09.2022
Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера
Российский сенатор Алексей Пушков саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T01:16
2022-09-06T01:16
2022-09-06T01:16
в мире
лиз трасс
алексей пушков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Парламентарий выразил мнение, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного"."В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах", - отметил Пушков.Ранее телеканал Sky News сообщил, что жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против Трасс из-за роста цен на электроэнергию.Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. Таким образом, она займет пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
https://ria.ru/20220905/trass-1814684079.html
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в мире, лиз трасс, алексей пушков, риши сунак, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Алексей Пушков, Риши Сунак, Великобритания
Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера
Сенатор Пушков объяснил избрание Трасс на пост премьера Великобритании "анти-отбором"