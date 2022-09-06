https://ria.ru/20220906/sarkazm-1814699249.html

Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера

Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера - РИА Новости, 06.09.2022

Пушков саркастически отреагировал на избрание Трасс на пост премьера

Российский сенатор Алексей Пушков саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T01:16

2022-09-06T01:16

2022-09-06T01:16

в мире

лиз трасс

алексей пушков

риши сунак

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772038602_0:109:2733:1646_1920x0_80_0_0_3b6e6d15515a58db69ac28b3b0a4df6a.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков саркастически отреагировал на избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Парламентарий выразил мнение, что в таком развитии событий нет "ничего удивительного"."В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах", - отметил Пушков.Ранее телеканал Sky News сообщил, что жители Великобритании пришли на протест напротив резиденции премьер-министра в Лондоне, они выступают против Трасс из-за роста цен на электроэнергию.Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. Таким образом, она займет пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

https://ria.ru/20220905/trass-1814684079.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лиз трасс, алексей пушков, риши сунак, великобритания