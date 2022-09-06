https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814855147.html

Санкции против России не будут сняты из-за газового кризиса, заявила Бербок

Санкции против России не будут сняты из-за газового кризиса, заявила Бербок - РИА Новости, 06.09.2022

Санкции против России не будут сняты из-за газового кризиса, заявила Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что санкции против России не будут сняты из-за ситуации вокруг поставок газа. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:58

2022-09-06T14:58

2022-09-06T15:30

в мире

мид германии

анналена бербок

россия

санкции в отношении россии

северный поток

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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что санкции против России не будут сняты из-за ситуации вокруг поставок газа.На мероприятии в МИД ФРГ министр заявила, что российская стороны якобы прибегает к "шантажу", называя "несостоятельные технические причины" (ситуацию вокруг газопровода "Северный поток", поставки газа по которому были сокращены из-за отсутствия соответствующих турбин).Россия неоднократно опровергала заявления о том, что использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия была и остается готовой исполнять все свои обязательства, а препятствия чинят страны ЕС, Канада, США и Великобритания, которые вводят санкции и препятствуют поставкам газа.Как подчеркнула министр, "теперь ... выступают против наших санкций (против России) вообще, которые якобы препятствуют дальнейшим поставкам газа". Она добавила, что "мы должны ясно сказать, что мы не поддадимся".Бербок утверждает, что Россия якобы угрожает энергетической безопасности ФРГ, и устранить эту угрозу можно только "благодаря полному освобождению от зависимости от ископаемой энергетики".Россия неоднократно заявляла, что остается максимально надежным поставщиком газа, а снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Компания "Газпром" в пятницу сообщила, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.

https://ria.ru/20220906/gaz-1814859823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, мид германии, анналена бербок, россия, санкции в отношении россии, северный поток