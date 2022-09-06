Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814802101.html
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию - РИА Новости, 06.09.2022
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию
Запад не выполняет свои обещания и не принимает решение об исключении санкций, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки, заявил министр... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:46
2022-09-06T13:02
сергей лавров
россия
экономика
санкции
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806864629_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_85bc4a765b8732e52d96c90160b8acef.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запад не выполняет свои обещания и не принимает решение об исключении санкций, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", - сказал Лавров во время пресс-конференции.По его словам, Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, были выполнены.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814782613.html
https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814768957.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806864629_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_d27b33a3fa5e1debbf308da446dccbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон
Сергей Лавров, Россия, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН
12:46 06.09.2022 (обновлено: 13:02 06.09.2022)
 
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию

Лавров: Запад не снимает санкции, препятствующие доступу продовольствия из России на рынки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запад не выполняет свои обещания и не принимает решение об исключении санкций, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", - сказал Лавров во время пресс-конференции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 12:01
Запад пожинает плоды санкций против Путина, заявил Эрдоган
По его словам, Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, были выполнены.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 11:10
В бундестаге призвали немцев протестовать против антироссийских санкций
 
Сергей ЛавровРоссияЭкономикаСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала