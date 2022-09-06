https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814802101.html
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию - РИА Новости, 06.09.2022
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию
Запад не выполняет свои обещания и не принимает решение об исключении санкций, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки, заявил министр... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:46
2022-09-06T12:46
2022-09-06T13:02
сергей лавров
россия
экономика
санкции
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Запад не выполняет свои обещания и не принимает решение об исключении санкций, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", - сказал Лавров во время пресс-конференции.По его словам, Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, были выполнены.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814782613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон
Сергей Лавров, Россия, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН
12:46 06.09.2022 (обновлено: 13:02 06.09.2022)
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию
Лавров: Запад не снимает санкции, препятствующие доступу продовольствия из России на рынки