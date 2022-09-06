11:10 06.09.2022 (обновлено: 12:42 06.09.2022)
В бундестаге призвали немцев протестовать против антироссийских санкций
Депутат бундестага Дагделен призвала немцев к протестам против антироссийских санкций
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен на страницах журнала Junge Welt призвала немцев к массовым протестам против антироссийских санкций и провальной энергетической и социальной политики властей Германии.
В своей статье она сравнила поведение нынешних немецких властей с игрой футболиста Энди Меллера: "сначала пнуть противника, а затем закричать от боли и повалиться на траву".
"Федеральное правительство завело себя в тупик экономической войной против России. СДПГ, Зеленые и СвДП социально разрушают большую часть населения и уничтожают миллионы рабочих мест. Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными", — заявила депутат.
По ее мнению, немецкие власти всеми силами постараются удержать теряющих терпение граждан от открытого выражения недовольства, называя любые неудобные вопросы проявлением "кремлевской пропаганды" или "крайне правых сил". В качестве примера Дагделен привела позицию команды министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая заявляла, что не прекратит поставки оружия киевскому режиму, независимо от мнения "немецких избирателей".
Депутат также открыто призвала немцев не поддаваться на попытки коалиции "светофора" утихомирить недовольных и всячески дискредитировать развивающиеся в Германии протестные движения.
"Нельзя дать себя одурачить и запугать. Необходим широкий протест — против надбавки к цене на газ, за ограничение цен на энергию, а также за налог на сверхприбыли бенефициаров кризиса — энергетических концернов, фармацевтических гигантов и предприятий военной промышленности. Таковы наши минимальные требования на эту жаркую осень. И долой разоряющие нас экономические санкции!" — потребовала она.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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