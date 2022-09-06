https://ria.ru/20220906/samolety-1814718020.html

Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов

Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов - РИА Новости, 06.09.2022

Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов

Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк воздушных судов, на данный момент 1218 из 1288 самолетов зарегистрировано в реестре РФ, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:27

2022-09-06T07:27

2022-09-06T07:27

россия

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк воздушных судов, на данный момент 1218 из 1288 самолетов зарегистрировано в реестре РФ, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе ВЭФ.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов , а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика