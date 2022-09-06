Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов
Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк воздушных судов
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк воздушных судов, на данный момент 1218 из 1288 самолетов зарегистрировано в реестре РФ, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе ВЭФ.
"Мы сохранили практически весь парк воздушных судов. На сегодня у нас 1288 (самолётов - ред.), из них 1218 в российском реестре", - сказал Чалик в ходе сессии в рамках ВЭФ.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов , а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
5 сентября, 04:00Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ