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Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов - РИА Новости, 06.09.2022
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Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов
Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов - РИА Новости, 06.09.2022
Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов
Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк воздушных судов, на данный момент 1218 из 1288 самолетов зарегистрировано в реестре РФ, сообщил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:27
2022-09-06T07:27
россия
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк воздушных судов, на данный момент 1218 из 1288 самолетов зарегистрировано в реестре РФ, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе ВЭФ.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов , а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, экономика
Россия, Экономика
07:27 06.09.2022
 
Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк самолетов

Минтранс: Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк воздушных судов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия на фоне санкций сохранила практически весь парк воздушных судов, на данный момент 1218 из 1288 самолетов зарегистрировано в реестре РФ, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе ВЭФ.
"Мы сохранили практически весь парк воздушных судов. На сегодня у нас 1288 (самолётов - ред.), из них 1218 в российском реестре", - сказал Чалик в ходе сессии в рамках ВЭФ.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов , а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 04:00
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
 
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