https://ria.ru/20220906/samolet-1814716127.html
Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности
Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности - РИА Новости, 06.09.2022
Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе уборки шасси, РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:09
2022-09-06T07:09
2022-09-06T07:09
происшествия
сочи
екатеринбург
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе уборки шасси, сообщает пресс-служба перевозчика."Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", - говорится в сообщении.Уточняется, что для пассажиров подготовлен резервный борт.
https://ria.ru/20220817/samolet-1810140714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, екатеринбург, уральские авиалинии
Происшествия, Сочи, Екатеринбург, Уральские авиалинии
Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности
Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности шасси
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе уборки шасси, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для пассажиров подготовлен резервный борт.