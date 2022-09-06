https://ria.ru/20220906/samolet-1814716127.html

Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности

Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности - РИА Новости, 06.09.2022

Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе уборки шасси, РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:09

2022-09-06T07:09

2022-09-06T07:09

происшествия

сочи

екатеринбург

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе уборки шасси, сообщает пресс-служба перевозчика."Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", - говорится в сообщении.Уточняется, что для пассажиров подготовлен резервный борт.

https://ria.ru/20220817/samolet-1810140714.html

сочи

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, сочи, екатеринбург, уральские авиалинии