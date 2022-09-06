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Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности - РИА Новости, 06.09.2022
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Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности
Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности - РИА Новости, 06.09.2022
Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе уборки шасси, РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:09
2022-09-06T07:09
происшествия
сочи
екатеринбург
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе уборки шасси, сообщает пресс-служба перевозчика."Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", - говорится в сообщении.Уточняется, что для пассажиров подготовлен резервный борт.
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происшествия, сочи, екатеринбург, уральские авиалинии
Происшествия, Сочи, Екатеринбург, Уральские авиалинии
07:09 06.09.2022
 
Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности

Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности шасси

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности в системе уборки шасси, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Иркутск - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 09:10
Самолет Ан-24 вернулся в аэропорт Иркутска из-за отказа двигателя
Уточняется, что для пассажиров подготовлен резервный борт.
 
ПроисшествияСочиЕкатеринбургУральские авиалинии
 
 
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