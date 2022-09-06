Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены
Салливан рассказал, что покинул пост посла США в России из-за смерти жены от рака
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что неожиданно завершил работу в России из-за рака у жены, в понедельник она скончалась, пишет газета Politico. В воскресенье американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою работу в качестве посла США и покинул Москву.
"Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес, была очень больна, у нее был рак", - пишет газета со ссылкой на самого дипломата. По данным газеты, она скончалась 5 сентября после того, как в последние дни у нее ухудшилось состояние.
"Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия", - заявил Салливан газете. Он отметил, что решение завершить работу в России было связано с его женой, а не с ситуацией на Украине или политикой президента США Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что после отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
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