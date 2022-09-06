Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/sallivan-1814892882.html
Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены
Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены - РИА Новости, 06.09.2022
Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены
Бывший посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что неожиданно завершил работу в России из-за рака у жены, в понедельник она скончалась, пишет газета Politico. В РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:45
2022-09-06T16:45
в мире
джон салливан
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738948120_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3236b24c148f304a05cd55791369b74f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что неожиданно завершил работу в России из-за рака у жены, в понедельник она скончалась, пишет газета Politico. В воскресенье американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою работу в качестве посла США и покинул Москву."Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес, была очень больна, у нее был рак", - пишет газета со ссылкой на самого дипломата. По данным газеты, она скончалась 5 сентября после того, как в последние дни у нее ухудшилось состояние."Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия", - заявил Салливан газете. Он отметил, что решение завершить работу в России было связано с его женой, а не с ситуацией на Украине или политикой президента США Джо Байдена.Ранее сообщалось, что после отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
https://ria.ru/20220904/posol-1814400925.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738948120_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_fae836a9037b5adf93cac3b3876b5422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон салливан, сша, россия
В мире, Джон Салливан, США, Россия
16:45 06.09.2022
 
Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены

Салливан рассказал, что покинул пост посла США в России из-за смерти жены от рака

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что неожиданно завершил работу в России из-за рака у жены, в понедельник она скончалась, пишет газета Politico. В воскресенье американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою работу в качестве посла США и покинул Москву.
"Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес, была очень больна, у нее был рак", - пишет газета со ссылкой на самого дипломата. По данным газеты, она скончалась 5 сентября после того, как в последние дни у нее ухудшилось состояние.
"Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия", - заявил Салливан газете. Он отметил, что решение завершить работу в России было связано с его женой, а не с ситуацией на Украине или политикой президента США Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что после отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
Здание посольства США в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 22:26
США намерены вскоре объявить кандидатуру нового посла в России
 
В миреДжон СалливанСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала