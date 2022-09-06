https://ria.ru/20220906/sallivan-1814892882.html

Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены

Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены - РИА Новости, 06.09.2022

Экс-посол США Салливан объяснил отъезд из России смертью жены

Бывший посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что неожиданно завершил работу в России из-за рака у жены, в понедельник она скончалась, пишет газета Politico. В РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:45

2022-09-06T16:45

2022-09-06T16:45

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джон салливан

сша

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бывший посол США в РФ Джон Салливан рассказал, что неожиданно завершил работу в России из-за рака у жены, в понедельник она скончалась, пишет газета Politico. В воскресенье американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою работу в качестве посла США и покинул Москву."Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес, была очень больна, у нее был рак", - пишет газета со ссылкой на самого дипломата. По данным газеты, она скончалась 5 сентября после того, как в последние дни у нее ухудшилось состояние."Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия", - заявил Салливан газете. Он отметил, что решение завершить работу в России было связано с его женой, а не с ситуацией на Украине или политикой президента США Джо Байдена.Ранее сообщалось, что после отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

https://ria.ru/20220904/posol-1814400925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джон салливан, сша, россия