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В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову - РИА Новости, 06.09.2022
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В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову
В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову - РИА Новости, 06.09.2022
В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову
Президент РФ Владимир Путин может знать о приговоре Ивану Сафронову из средств массовой информации, сам вердикт в Кремле не комментируют, заявил журналистам... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:32
2022-09-06T08:59
дмитрий песков
иван сафронов
владимир путин
роскосмос
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может знать о приговоре Ивану Сафронову из средств массовой информации, сам вердикт в Кремле не комментируют, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене."Я не могу вам сказать, знает ли президент, но с большой долей уверенности могу предположить, что он знает из СМИ. Сам же я не имею право комментировать приговор суда", - сказал Песков.
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дмитрий песков, иван сафронов, владимир путин, роскосмос
Дмитрий Песков, Иван Сафронов, Владимир Путин, Роскосмос
08:32 06.09.2022 (обновлено: 08:59 06.09.2022)
 
В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову

Песков предположил, что Путин знает о приговоре Сафронову из СМИ

© Фото : Московские суды общей юрисдикции/TelegramОглашение приговора советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову
Оглашение приговора советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Московские суды общей юрисдикции/Telegram
Оглашение приговора советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может знать о приговоре Ивану Сафронову из средств массовой информации, сам вердикт в Кремле не комментируют, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
"Я не могу вам сказать, знает ли президент, но с большой долей уверенности могу предположить, что он знает из СМИ. Сам же я не имею право комментировать приговор суда", - сказал Песков.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:12
В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова
 
Дмитрий ПесковИван СафроновВладимир ПутинРоскосмос
 
 
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