https://ria.ru/20220906/safronov-1814724488.html
В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову
В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову - РИА Новости, 06.09.2022
В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову
Президент РФ Владимир Путин может знать о приговоре Ивану Сафронову из средств массовой информации, сам вердикт в Кремле не комментируют, заявил журналистам... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:32
2022-09-06T08:32
2022-09-06T08:59
дмитрий песков
иван сафронов
владимир путин
роскосмос
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может знать о приговоре Ивану Сафронову из средств массовой информации, сам вердикт в Кремле не комментируют, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене."Я не могу вам сказать, знает ли президент, но с большой долей уверенности могу предположить, что он знает из СМИ. Сам же я не имею право комментировать приговор суда", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220905/obosnovanie-1814622293.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, иван сафронов, владимир путин, роскосмос
Дмитрий Песков, Иван Сафронов, Владимир Путин, Роскосмос
08:32 06.09.2022 (обновлено: 08:59 06.09.2022)
В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову
Песков предположил, что Путин знает о приговоре Сафронову из СМИ