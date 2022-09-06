https://ria.ru/20220906/safronov-1814724488.html

В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову

В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову - РИА Новости, 06.09.2022

В Кремле не стали комментировать приговор Сафронову

Президент РФ Владимир Путин может знать о приговоре Ивану Сафронову из средств массовой информации, сам вердикт в Кремле не комментируют, заявил журналистам... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:32

2022-09-06T08:32

2022-09-06T08:59

дмитрий песков

иван сафронов

владимир путин

роскосмос

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может знать о приговоре Ивану Сафронову из средств массовой информации, сам вердикт в Кремле не комментируют, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене."Я не могу вам сказать, знает ли президент, но с большой долей уверенности могу предположить, что он знает из СМИ. Сам же я не имею право комментировать приговор суда", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220905/obosnovanie-1814622293.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, иван сафронов, владимир путин, роскосмос