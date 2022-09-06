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Разворот на Восток даст России новые рынки, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
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Разворот на Восток даст России новые рынки, заявили на ВЭФ
Разворот на Восток даст России новые рынки, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
Разворот на Восток даст России новые рынки, заявили на ВЭФ
Разворот на Восток даст России новые рынки или расширит и углубит те, на которых страна уже присутствует, при этом разворот де-факто уже состоялся, заявил в... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:51
2022-09-06T03:51
экономика
россия
индия
шос
дальневосточный федеральный университет
западная европа
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Разворот на Восток даст России новые рынки или расширит и углубит те, на которых страна уже присутствует, при этом разворот де-факто уже состоялся, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.Разворот, однако, уже состоялся де-факто: на Востоке и Юго-Востоке российские неэнергетические, несырьевые товары вполне конкурентоспособны благодаря справедливому соотношению цены и качества, отметил он.Например, добавляет Сторчак, В 2021 году российский экспорт в Индию достиг 9 миллиардов долларов - прирост к предыдущему году составил почти 60%, а в 2022 году за шесть месяцев экспорт уже достиг 9,8 миллиарда долларов. "Может ли этот прирост компенсировать закрытие для нас некоторых рынков в Западной Европе? Это – уже вопрос второй. Налицо очевидный факт тот, что партнеры находят друг друга, что есть устойчивый платежеспособный спрос на российскую продукцию со стороны наших южных соседей", - отметил Сторчак.Можно рассчитывать, что со временем через взаимодействие по линии экспортных и импортных операций появятся партнерства, ориентированные на осуществление прямых инвестиций. "Есть основания рассчитывать, что в скором времени появятся и иные производства с участием "восточного" капитала, прежде всего, на территории Дальневосточного округа", - добавил Сторчак."Сотрудничество, в частности, по линии ШОС создает предпосылки для выхода российских предпринимателей на рынки больших экономик Китая и Индии с прямыми встречными инвестициями. Это сложнее. Это требует глубокого понимания национальных режимов осуществления таких сделок, режимов регулирования и налогообложения, включая знания и таможенного регулирования", - заключил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, индия, шос, дальневосточный федеральный университет, западная европа, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Индия, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, Западная Европа, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:51 06.09.2022
 
Разворот на Восток даст России новые рынки, заявили на ВЭФ

Старший банкир ВЭБ Сторчак заявил, что разворот на Восток даст России новые рынки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Разворот на Восток даст России новые рынки или расширит и углубит те, на которых страна уже присутствует, при этом разворот де-факто уже состоялся, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.
"Это (разворот на восток - ред) даст новые рынки или, как минимум, расширит и углубит рынки, на которых мы уже присутствуем", - сказал Сторчак.
Разворот, однако, уже состоялся де-факто: на Востоке и Юго-Востоке российские неэнергетические, несырьевые товары вполне конкурентоспособны благодаря справедливому соотношению цены и качества, отметил он.
Например, добавляет Сторчак, В 2021 году российский экспорт в Индию достиг 9 миллиардов долларов - прирост к предыдущему году составил почти 60%, а в 2022 году за шесть месяцев экспорт уже достиг 9,8 миллиарда долларов. "Может ли этот прирост компенсировать закрытие для нас некоторых рынков в Западной Европе? Это – уже вопрос второй. Налицо очевидный факт тот, что партнеры находят друг друга, что есть устойчивый платежеспособный спрос на российскую продукцию со стороны наших южных соседей", - отметил Сторчак.
Можно рассчитывать, что со временем через взаимодействие по линии экспортных и импортных операций появятся партнерства, ориентированные на осуществление прямых инвестиций. "Есть основания рассчитывать, что в скором времени появятся и иные производства с участием "восточного" капитала, прежде всего, на территории Дальневосточного округа", - добавил Сторчак.
"Сотрудничество, в частности, по линии ШОС создает предпосылки для выхода российских предпринимателей на рынки больших экономик Китая и Индии с прямыми встречными инвестициями. Это сложнее. Это требует глубокого понимания национальных режимов осуществления таких сделок, режимов регулирования и налогообложения, включая знания и таможенного регулирования", - заключил он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сергей Сторчак - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
01:33
На ВЭФ спрогнозировали появление региональных резервных валют
 
ЭкономикаРоссияИндияШОСДальневосточный федеральный университетЗападная ЕвропаВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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