https://ria.ru/20220906/rynki-1814706117.html

Разворот на Восток даст России новые рынки, заявили на ВЭФ

Разворот на Восток даст России новые рынки, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022

Разворот на Восток даст России новые рынки, заявили на ВЭФ

Разворот на Восток даст России новые рынки или расширит и углубит те, на которых страна уже присутствует, при этом разворот де-факто уже состоялся, заявил в... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:51

2022-09-06T03:51

2022-09-06T03:51

экономика

россия

индия

шос

дальневосточный федеральный университет

западная европа

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Разворот на Восток даст России новые рынки или расширит и углубит те, на которых страна уже присутствует, при этом разворот де-факто уже состоялся, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак.Разворот, однако, уже состоялся де-факто: на Востоке и Юго-Востоке российские неэнергетические, несырьевые товары вполне конкурентоспособны благодаря справедливому соотношению цены и качества, отметил он.Например, добавляет Сторчак, В 2021 году российский экспорт в Индию достиг 9 миллиардов долларов - прирост к предыдущему году составил почти 60%, а в 2022 году за шесть месяцев экспорт уже достиг 9,8 миллиарда долларов. "Может ли этот прирост компенсировать закрытие для нас некоторых рынков в Западной Европе? Это – уже вопрос второй. Налицо очевидный факт тот, что партнеры находят друг друга, что есть устойчивый платежеспособный спрос на российскую продукцию со стороны наших южных соседей", - отметил Сторчак.Можно рассчитывать, что со временем через взаимодействие по линии экспортных и импортных операций появятся партнерства, ориентированные на осуществление прямых инвестиций. "Есть основания рассчитывать, что в скором времени появятся и иные производства с участием "восточного" капитала, прежде всего, на территории Дальневосточного округа", - добавил Сторчак."Сотрудничество, в частности, по линии ШОС создает предпосылки для выхода российских предпринимателей на рынки больших экономик Китая и Индии с прямыми встречными инвестициями. Это сложнее. Это требует глубокого понимания национальных режимов осуществления таких сделок, режимов регулирования и налогообложения, включая знания и таможенного регулирования", - заключил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/valyuty-1814699907.html

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, индия, шос, дальневосточный федеральный университет, западная европа, восточный экономический форум — 2022 (вэф)