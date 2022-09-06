"Русгидро" запустило последний гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС
"Русгидро" запустило последний, четвертый, гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС
Стенд "Русгидро". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Русгидро" ввело в работу последний, четвертый, гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС, в результате суммарная мощность гидроагрегатов станции выросла с 427,5 до 570 МВт, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска на ВЭФ.
Усть-Среднеканская ГЭС расположена ниже по течению от Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Турбины и генераторы ГЭС изготовлены компанией "Силовые машины". Полное завершение строительства станции намечено на 2023 год.
В пресс-релизе "Русгидро" отмечается, что в среднем в год станция будет вырабатывать 2,55 миллиарда кВт.ч возобновляемой электроэнергии. Строительство станции позволило повысить надежность энергоснабжения в изолированной Магаданской энергосистеме, обеспечило электроэнергией новые производства, такие как крупнейший проект по золотодобыче в России – Наталкинский ГОК.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 гигаватт. По состоянию на 31 марта 61,73% акций компании принадлежало государству, 13,06% - ВТБ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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