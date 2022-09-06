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"Русгидро" запустило последний гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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"Русгидро" запустило последний гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС
"Русгидро" запустило последний гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС - РИА Новости, 06.09.2022
"Русгидро" запустило последний гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС
"Русгидро" ввело в работу последний, четвертый, гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС, в результате суммарная мощность гидроагрегатов станции выросла с 427,5... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:30
2022-09-06T05:30
экономика
россия
русгидро
усть-среднеканская гэс
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Русгидро" ввело в работу последний, четвертый, гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС, в результате суммарная мощность гидроагрегатов станции выросла с 427,5 до 570 МВт, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска на ВЭФ.Усть-Среднеканская ГЭС расположена ниже по течению от Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Турбины и генераторы ГЭС изготовлены компанией "Силовые машины". Полное завершение строительства станции намечено на 2023 год.В пресс-релизе "Русгидро" отмечается, что в среднем в год станция будет вырабатывать 2,55 миллиарда кВт.ч возобновляемой электроэнергии. Строительство станции позволило повысить надежность энергоснабжения в изолированной Магаданской энергосистеме, обеспечило электроэнергией новые производства, такие как крупнейший проект по золотодобыче в России – Наталкинский ГОК."Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 гигаватт. По состоянию на 31 марта 61,73% акций компании принадлежало государству, 13,06% - ВТБ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, русгидро, усть-среднеканская гэс, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, РусГидро, Усть-Среднеканская ГЭС, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:30 06.09.2022
 
"Русгидро" запустило последний гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС

"Русгидро" запустило последний, четвертый, гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСтенд "Русгидро"
Стенд Русгидро - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стенд "Русгидро". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Русгидро" ввело в работу последний, четвертый, гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС, в результате суммарная мощность гидроагрегатов станции выросла с 427,5 до 570 МВт, передает корреспондент РИА Новости с церемонии запуска на ВЭФ.
Усть-Среднеканская ГЭС расположена ниже по течению от Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Турбины и генераторы ГЭС изготовлены компанией "Силовые машины". Полное завершение строительства станции намечено на 2023 год.
В пресс-релизе "Русгидро" отмечается, что в среднем в год станция будет вырабатывать 2,55 миллиарда кВт.ч возобновляемой электроэнергии. Строительство станции позволило повысить надежность энергоснабжения в изолированной Магаданской энергосистеме, обеспечило электроэнергией новые производства, такие как крупнейший проект по золотодобыче в России – Наталкинский ГОК.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 гигаватт. По состоянию на 31 марта 61,73% акций компании принадлежало государству, 13,06% - ВТБ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Река Амур - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября 2021, 04:25
"Русгидро" представило проекты противопаводковых ГЭС
 
ЭкономикаРоссияРусГидроУсть-Среднеканская ГЭСВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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