https://ria.ru/20220906/rpts-1814918733.html

В РПЦ уличили украинских раскольников в обмане

В РПЦ уличили украинских раскольников в обмане - РИА Новости, 06.09.2022

В РПЦ уличили украинских раскольников в обмане

Раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ) ставит себе целью ввести в заблуждение Всемирный совет церквей (ВСЦ), используя ложные и голословные обвинения в РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:05

2022-09-06T18:05

2022-09-06T18:05

религия

россия

украина

карлсруэ

всемирный совет церквей

русская православная церковь

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КАРЛСРУЭ, 2 сен - РИА Новости. Раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ) ставит себе целью ввести в заблуждение Всемирный совет церквей (ВСЦ), используя ложные и голословные обвинения в адрес Русской православной церкви (РПЦ), заявил РИА Новости источник в делегации РПЦ на проходящей в Германии ассамблее совета.Выступая в пятницу на пленарном заседании ассамблеи, посвященном проблемам Европы и ситуации на Украине, пресс-секретарь раскольнической Православной церкви Украины митрополит Евстратий (Зоря) поблагодарил межхристианские организации за "твердую позицию в отношении российской агрессии" и их обращения по этому поводу к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по этому вопросу. "Ни у кого нет права благословлять агрессию, оправдывать войну, военные преступления и акты геноцида", - сказал он. Представители подавшей заявление на вступление в ВСЦ раскольнческой организации присутствуют на собрании в составе украинской делегации в статусе наблюдателей."Представители раскольничьей ПЦУ выступили в том же ключе, в котором выступил позавчера глава немецкого государства (Франк-Вальтер Штайнмайер - ред.). В выступлении представителя ПЦУ содержались голословные обвинения в адрес Русской православной церкви, которые носят абсолютно лживый характер. Думаю, что представитель ПЦУ ставит своей целью введение в заблуждении большинства ассамблеи Всемирного совета церквей, что находится в русле деятельности этой раскольничьей организации", - заявил собеседник РИА Новости, комментируя это.Ранее и. о. генсека ВСЦ протоиерей Иоанн Саука направил патриарху Кириллу письмо с просьбой "выступить в качестве посредника для прекращения войны между Россией и Украиной". Патриарх в ответ отметил, что истоки нынешнего противостояния следует искать во взаимоотношениях стран Запада и России, которой в 1990-е годы было обещано, что ее безопасность и достоинство будут уважаться, однако со временем силы, открыто рассматривающие Россию как врага, вплотную подошли к ее границам, напомнив, что первые жертвы появились уже в 2014 году во время событий на киевском Майдане."Я хотел бы напомнить о том, чего не сказал Зоря в своем выступлении, ориентированном на введение в заблуждение собравшихся: он не сказал о том, что ПЦУ на протяжении последних лет, опираясь на радикальных националистов и силу оружия, изгоняет из приходов Украинской православной церкви верующих и незаконно захватывает их. Наша делегация сделает все, чтобы донести до ассамблеи Всемирного совета церквей информацию об агрессивных захватах храмов, которые происходят на Украине в последние годы и только усилились в контексте обострения конфликта", - добавил источник агентства в делегации РПЦ на ассамблее.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. Она представляет собой форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ассамблее принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".

https://ria.ru/20220905/tserkvi-1814644418.html

https://ria.ru/20220903/ptsu-1814198670.html

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россия, украина, карлсруэ, всемирный совет церквей, русская православная церковь