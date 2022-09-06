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МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского - РИА Новости, 06.09.2022
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МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского - РИА Новости, 06.09.2022
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:20
2022-09-06T23:38
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска."Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска - разыскивается по статье УК РФ", - значится в базе.Статья, инкриминируемая Манскому, не указывается.Виталий Манский является продюсером и режиссером документального кино, президентом международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". В апреле сообщалось, что он подвергся нападению участников националистического движения SERB.
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Наталья Макарова
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виталий манский, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Виталий Манский, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
23:20 06.09.2022 (обновлено: 23:38 06.09.2022)
 
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссер Виталий Манский
Режиссер Виталий Манский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Виталий Манский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска.
"Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска - разыскивается по статье УК РФ", - значится в базе.
Статья, инкриминируемая Манскому, не указывается.
Виталий Манский является продюсером и режиссером документального кино, президентом международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". В апреле сообщалось, что он подвергся нападению участников националистического движения SERB.
Президент фестиваля Артдокфест Виталий Манский - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля 2021, 18:58
Организаторы "Артдокфеста" заявили о нападении на президента фестиваля
 
Виталий МанскийРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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