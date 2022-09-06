https://ria.ru/20220906/rozysk-1814976614.html
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского - РИА Новости, 06.09.2022
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:20
2022-09-06T23:20
2022-09-06T23:38
виталий манский
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска."Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска - разыскивается по статье УК РФ", - значится в базе.Статья, инкриминируемая Манскому, не указывается.Виталий Манский является продюсером и режиссером документального кино, президентом международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". В апреле сообщалось, что он подвергся нападению участников националистического движения SERB.
https://ria.ru/20210409/napadenie-1727615219.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий манский, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Виталий Манский, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
23:20 06.09.2022 (обновлено: 23:38 06.09.2022)
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского
МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье