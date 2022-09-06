https://ria.ru/20220906/rozysk-1814976614.html

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского - РИА Новости, 06.09.2022

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:20

2022-09-06T23:20

2022-09-06T23:38

виталий манский

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска."Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска - разыскивается по статье УК РФ", - значится в базе.Статья, инкриминируемая Манскому, не указывается.Виталий Манский является продюсером и режиссером документального кино, президентом международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". В апреле сообщалось, что он подвергся нападению участников националистического движения SERB.

https://ria.ru/20210409/napadenie-1727615219.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виталий манский, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)