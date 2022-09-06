https://ria.ru/20220906/rotenberg-1814979359.html

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал плюсы и минусы разворота на Восток

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал плюсы и минусы разворота на Восток - РИА Новости, 06.09.2022

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал плюсы и минусы разворота на Восток

Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал на полях ВЭФ о плюсах и минусах разворота на Восток. Его цитирует РБК. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:46

2022-09-06T23:46

2022-09-06T23:46

экономика

аркадий ротенберг

россия

китай

индия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал на полях ВЭФ о плюсах и минусах разворота на Восток. Его цитирует РБК.По словам предпринимателя, России с ее существенными промышленными мощностями есть что предложить Китаю и Индии, поэтому ей нужно полноценно заходить на азиатские рынки. В этом обширном регионе, считает он, Москва может найти много дружественных стран. Однако Ротенберг также предупредил, что не стоит "бросаться на шею партнерам"."Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск", — полагает бизнесмен.По его мнению, разворот России в этом направлении уже состоялся, но не исключено, что многие европейские страны в будущем захотят "снова разговаривать и прислониться к сильной экономике".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

китай

индия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Тоноян

экономика, аркадий ротенберг, россия, китай, индия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)