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Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал плюсы и минусы разворота на Восток - РИА Новости, 06.09.2022
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Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал плюсы и минусы разворота на Восток
Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал плюсы и минусы разворота на Восток - РИА Новости, 06.09.2022
Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал плюсы и минусы разворота на Восток
Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал на полях ВЭФ о плюсах и минусах разворота на Восток. Его цитирует РБК. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:46
2022-09-06T23:46
экономика
аркадий ротенберг
россия
китай
индия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал на полях ВЭФ о плюсах и минусах разворота на Восток. Его цитирует РБК.По словам предпринимателя, России с ее существенными промышленными мощностями есть что предложить Китаю и Индии, поэтому ей нужно полноценно заходить на азиатские рынки. В этом обширном регионе, считает он, Москва может найти много дружественных стран. Однако Ротенберг также предупредил, что не стоит "бросаться на шею партнерам"."Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск", — полагает бизнесмен.По его мнению, разворот России в этом направлении уже состоялся, но не исключено, что многие европейские страны в будущем захотят "снова разговаривать и прислониться к сильной экономике".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, аркадий ротенберг, россия, китай, индия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Аркадий Ротенберг, Россия, Китай, Индия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
23:46 06.09.2022
 
Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал плюсы и минусы разворота на Восток

Бизнесмен Аркадий Ротенберг призвал "не бросаться на шею восточным партнерам"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкАркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аркадий Ротенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал на полях ВЭФ о плюсах и минусах разворота на Восток. Его цитирует РБК.
По словам предпринимателя, России с ее существенными промышленными мощностями есть что предложить Китаю и Индии, поэтому ей нужно полноценно заходить на азиатские рынки. В этом обширном регионе, считает он, Москва может найти много дружественных стран. Однако Ротенберг также предупредил, что не стоит "бросаться на шею партнерам".
"Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск", — полагает бизнесмен.
По его мнению, разворот России в этом направлении уже состоялся, но не исключено, что многие европейские страны в будущем захотят "снова разговаривать и прислониться к сильной экономике".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 14:40
Индия и Китай подрывают усилия Запада по изоляции России, утверждает Axios
 
ЭкономикаАркадий РотенбергРоссияКитайИндияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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