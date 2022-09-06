https://ria.ru/20220906/rossiya-1814768060.html

Россия будет искать отношений с теми, кто к ним готов, заявил Песков

Россия будет искать отношений с теми, кто к ним готов, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022

Россия будет искать отношений с теми, кто к ним готов, заявил Песков

Россия будет искать взаимовыгодные отношения с теми, кто к этому готов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:06

2022-09-06T11:06

2022-09-06T11:16

россия

в мире

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия будет искать взаимовыгодные отношения с теми, кто к этому готов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы будем искать взаимовыгодных отношений, которые основываются на принципах взаимного уважения там, где к этому готовы", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220831/sotrudnichestvo-1813353615.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, дмитрий песков