https://ria.ru/20220906/rossiya-1814768060.html
Россия будет искать отношений с теми, кто к ним готов, заявил Песков
Россия будет искать отношений с теми, кто к ним готов, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
Россия будет искать отношений с теми, кто к ним готов, заявил Песков
Россия будет искать взаимовыгодные отношения с теми, кто к этому готов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:06
2022-09-06T11:06
2022-09-06T11:16
россия
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия будет искать взаимовыгодные отношения с теми, кто к этому готов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы будем искать взаимовыгодных отношений, которые основываются на принципах взаимного уважения там, где к этому готовы", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220831/sotrudnichestvo-1813353615.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий песков
Россия, В мире, Дмитрий Песков
11:06 06.09.2022 (обновлено: 11:16 06.09.2022)
Россия будет искать отношений с теми, кто к ним готов, заявил Песков
Песков: Россия будет искать взаимовыгодных отношений с теми, кто к ним готов