https://ria.ru/20220906/rossiya-1814767243.html

России объявили тотальную войну, заявили в МИД

России объявили тотальную войну, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022

России объявили тотальную войну, заявили в МИД

России объявлена тотальная война, которая ведется в гибридных формах и во всех сферах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:03

2022-09-06T11:03

2022-09-06T11:33

россия

сергей рябков

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. России объявлена тотальная война, которая ведется в гибридных формах и во всех сферах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.Накануне зампред Совбеза и экс-президент Дмитрий Медведев обвинил Германию в ведении гибридной войны. Он отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который больше не считает Москву "надежным поставщиком энергоносителей", напомнив, что Берлин ввел санкции против России и поставляет Украине летальное оружие, "направленное против наших вооруженных сил".Западные страны после начала российской военной операции на Украине ввели в отношении Москвы множество санкций, в том числе заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей рябков, в мире, санкции в отношении россии