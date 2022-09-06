11:03 06.09.2022 (обновлено: 11:33 06.09.2022)
России объявили тотальную войну, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: против России ведется тотальная гибридная война во всех сферах
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. России объявлена тотальная война, которая ведется в гибридных формах и во всех сферах, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Нельзя недооценивать серьезность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь" Рябков.
Накануне зампред Совбеза и экс-президент Дмитрий Медведев обвинил Германию в ведении гибридной войны. Он отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который больше не считает Москву "надежным поставщиком энергоносителей", напомнив, что Берлин ввел санкции против России и поставляет Украине летальное оружие, "направленное против наших вооруженных сил".
Западные страны после начала российской военной операции на Украине ввели в отношении Москвы множество санкций, в том числе заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой, заморозив ее валютные резервы.