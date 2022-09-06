https://ria.ru/20220906/rossiya-1814755323.html
Песков прокомментировал отказ Байдена назвать Россию спонсором терроризма
Песков прокомментировал отказ Байдена назвать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 06.09.2022
Песков прокомментировал отказ Байдена назвать Россию спонсором терроризма
В Кремле не считают отказ президента США Джо Байдена назвать РФ спонсором терроризма смягчением риторики, сама постановка вопроса чудовищна, но ответ хороший. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:29
2022-09-06T10:29
2022-09-06T10:36
россия
сша
в мире
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Кремле не считают отказ президента США Джо Байдена назвать РФ спонсором терроризма смягчением риторики, сама постановка вопроса чудовищна, но ответ хороший.Байден в понедельник отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма."Я думаю, что вряд ли это может быть поводом для таких оценок (смягчение риторики - ред.). Сама постановка вопроса тоже достаточно чудовищна. Конечно, это хорошо, что президент США так ответил. Но даже задавать такой вопрос - это то, что сложно понять умом", - сказал Песков в эфире телеканала РБК.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.
https://ria.ru/20220814/ssha-1809518968.html
https://ria.ru/20220811/seym-1808860138.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире, джо байден, дмитрий песков
Россия, США, В мире, Джо Байден, Дмитрий Песков
10:29 06.09.2022 (обновлено: 10:36 06.09.2022)
Песков прокомментировал отказ Байдена назвать Россию спонсором терроризма
Песков назвал саму постановку вопроса о признании России спонсором терроризма чудовищной
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
В Кремле не считают
отказ президента США Джо Байдена назвать РФ спонсором терроризма смягчением риторики, сама постановка вопроса чудовищна, но ответ хороший.
Байден в понедельник отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма.
"Я думаю, что вряд ли это может быть поводом для таких оценок (смягчение риторики - ред.). Сама постановка вопроса тоже достаточно чудовищна. Конечно, это хорошо, что президент США так ответил. Но даже задавать такой вопрос - это то, что сложно понять умом", - сказал Песков в эфире телеканала РБК.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.