https://ria.ru/20220906/rezidenty-1814833361.html

Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний

Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний - РИА Новости, 06.09.2022

Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний

Резидентами Фонда "Сколково" только в августе 2022 года стали около 60 компаний, сообщил председатель правления Фонда Игорь Дроздов на сессии в рамках ВЭФ-2022. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:58

2022-09-06T13:58

2022-09-06T13:58

фонд "сколково"

сколково

экономика

технологии

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Резидентами Фонда "Сколково" только в августе 2022 года стали около 60 компаний, сообщил председатель правления Фонда Игорь Дроздов на сессии в рамках ВЭФ-2022.Дроздов рассказал о новых сервисах для резидентов, имеющихся инструментах и мерах поддержки, среди которых НИОКР-сервис и программа возмещения инвестиций бизнес-ангелам.Он подчеркнул, что резидентам открыты не только те инструменты поддержки, которые есть в "Сколково". "По-прежнему пользуется популярностью программа поддержки бизнес-ангелов, когда частные лица, вкладывающие деньги в сколковский либо университетский стартап, могут получить возмещение до 50 % проведенных инвестиций", - отметил Дроздов.Говоря о помощи стартапам в выстраивании новых логистических цепочек, предправления фонда рассказал о работе таможенного брокера и представительства "Сколково" в Китае. По его словам, "Сколково" начинал работу в Китае с целью помочь компаниям выходить на китайский рынок, но сейчас появилась вторая задача — поиск комплектующих и новых поставщиков, которые могли бы помогать резидентам."В нашей экосистеме есть таможенный брокер, который работает с зарубежными странами и обеспечивает доставку того, что необходимо стартапам. Кроме того, мы планируем усиливать наше присутствие в Китае, у нас там есть представительство, планируем расширять его деятельность. Думаю, что в недалекой перспективе то же самое мы сделаем в Индии" — сказал Дроздов.Помимо этого, заметил он, и внутри сколковской экосистемы есть компании, способные производить комплектующие для других резидентов.Что касается вопроса финансирования фонда в текущих условиях, Дроздов сообщил, что фонд ориентирован снижать долю субсидий в операционных расходах. "Я убеждён, что чем больше у нас клиентов, которые платят нам деньги, тем больше это подтверждает нашу нужность", — пояснил он.

https://ria.ru/20220810/mikrokompyuter-1808718279.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково, экономика, технологии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)