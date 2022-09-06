Рейтинг@Mail.ru
Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/rezidenty-1814833361.html
Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний
Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний - РИА Новости, 06.09.2022
Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний
Резидентами Фонда "Сколково" только в августе 2022 года стали около 60 компаний, сообщил председатель правления Фонда Игорь Дроздов на сессии в рамках ВЭФ-2022. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:58
2022-09-06T13:58
фонд "сколково"
сколково
экономика
технологии
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814830930_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1981fbb800bf4263766f01391e016a7f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Резидентами Фонда "Сколково" только в августе 2022 года стали около 60 компаний, сообщил председатель правления Фонда Игорь Дроздов на сессии в рамках ВЭФ-2022.Дроздов рассказал о новых сервисах для резидентов, имеющихся инструментах и мерах поддержки, среди которых НИОКР-сервис и программа возмещения инвестиций бизнес-ангелам.Он подчеркнул, что резидентам открыты не только те инструменты поддержки, которые есть в "Сколково". "По-прежнему пользуется популярностью программа поддержки бизнес-ангелов, когда частные лица, вкладывающие деньги в сколковский либо университетский стартап, могут получить возмещение до 50 % проведенных инвестиций", - отметил Дроздов.Говоря о помощи стартапам в выстраивании новых логистических цепочек, предправления фонда рассказал о работе таможенного брокера и представительства "Сколково" в Китае. По его словам, "Сколково" начинал работу в Китае с целью помочь компаниям выходить на китайский рынок, но сейчас появилась вторая задача — поиск комплектующих и новых поставщиков, которые могли бы помогать резидентам."В нашей экосистеме есть таможенный брокер, который работает с зарубежными странами и обеспечивает доставку того, что необходимо стартапам. Кроме того, мы планируем усиливать наше присутствие в Китае, у нас там есть представительство, планируем расширять его деятельность. Думаю, что в недалекой перспективе то же самое мы сделаем в Индии" — сказал Дроздов.Помимо этого, заметил он, и внутри сколковской экосистемы есть компании, способные производить комплектующие для других резидентов.Что касается вопроса финансирования фонда в текущих условиях, Дроздов сообщил, что фонд ориентирован снижать долю субсидий в операционных расходах. "Я убеждён, что чем больше у нас клиентов, которые платят нам деньги, тем больше это подтверждает нашу нужность", — пояснил он.
https://ria.ru/20220810/mikrokompyuter-1808718279.html
https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814830930_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a317c52d8847122a2abb5b074e1ce8ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд "сколково", сколково, экономика, технологии, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Фонд "Сколково", Сколково, Экономика, Технологии, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
13:58 06.09.2022
 

Дроздов: резидентами "Сколково" в августе стали 60 компаний

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПредседатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов на сессии "Социокультурное развитие регионов" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Председатель правления Фонда Сколково Игорь Дроздов на сессии Социокультурное развитие регионов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Резидентами Фонда "Сколково" только в августе 2022 года стали около 60 компаний, сообщил председатель правления Фонда Игорь Дроздов на сессии в рамках ВЭФ-2022.
Дроздов рассказал о новых сервисах для резидентов, имеющихся инструментах и мерах поддержки, среди которых НИОКР-сервис и программа возмещения инвестиций бизнес-ангелам.
"Мы в этом году активно запускаем НИОКР-сервис или RnD Market. К этой платформе подключены уже около 70 университетов, много центров коллективного пользования, и там можно заказать изготовление прототипа, проведение испытаний. Платформа полноценно работает первый год, и через неё сформировалось 350 заказов более чем на 700 миллионов рублей", - привели в пресс-службе фонда слова Дроздова.
Он подчеркнул, что резидентам открыты не только те инструменты поддержки, которые есть в "Сколково". "По-прежнему пользуется популярностью программа поддержки бизнес-ангелов, когда частные лица, вкладывающие деньги в сколковский либо университетский стартап, могут получить возмещение до 50 % проведенных инвестиций", - отметил Дроздов.
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 19:34
Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry
Говоря о помощи стартапам в выстраивании новых логистических цепочек, предправления фонда рассказал о работе таможенного брокера и представительства "Сколково" в Китае. По его словам, "Сколково" начинал работу в Китае с целью помочь компаниям выходить на китайский рынок, но сейчас появилась вторая задача — поиск комплектующих и новых поставщиков, которые могли бы помогать резидентам.
"В нашей экосистеме есть таможенный брокер, который работает с зарубежными странами и обеспечивает доставку того, что необходимо стартапам. Кроме того, мы планируем усиливать наше присутствие в Китае, у нас там есть представительство, планируем расширять его деятельность. Думаю, что в недалекой перспективе то же самое мы сделаем в Индии" — сказал Дроздов.
Помимо этого, заметил он, и внутри сколковской экосистемы есть компании, способные производить комплектующие для других резидентов.
Что касается вопроса финансирования фонда в текущих условиях, Дроздов сообщил, что фонд ориентирован снижать долю субсидий в операционных расходах. "Я убеждён, что чем больше у нас клиентов, которые платят нам деньги, тем больше это подтверждает нашу нужность", — пояснил он.
Инновационный центр Сколково - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 16:51
"Сколково" поддерживает внедрение импортозамещающих ИТ-технологий
 
Фонд "Сколково"СколковоЭкономикаТехнологииВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала