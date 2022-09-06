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Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе - РИА Новости, 06.09.2022
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Вологодская область
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Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе
Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе - РИА Новости, 06.09.2022
Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе
Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обратится к губернатору региона с просьбой выделить дополнительные средства на окончание... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:16
2022-09-06T12:16
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
харовский район
андрей луценко
харовск
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ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обратится к губернатору региона с просьбой выделить дополнительные средства на окончание работ по модернизации медпункта ЦРБ города Харовска в в микрорайоне Лесдок, сообщает пресс-служба регионального парламента.Луценко в ходе рабочей поездки проверил выполнение наказов жителей депутатам в Харовском районе.Всего из областного бюджета на ремонт медпункта было направлено почти 6,2 миллиона рублей, сегодня основные работы уже завершены. Однако, проектно-сметная документация на объект была разработана в прошлом году и сейчас, по словам представителей подрядной организации, необходимо выделить еще порядка 3,5 миллионов рублей, чтобы завершить ремонт."Безусловно, работы нельзя останавливать. Произошел рост цен на строительные материалы, возникла дополнительная потребность в финансировании, поэтому я напишу письмо на имя губернатора с просьбой о выделении средств на окончание работ", - приводятся в сообщении слова Луценко.
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законодательное собрание вологодской области, харовский район, андрей луценко, харовск
Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области, Харовский район, Андрей Луценко, Харовск
12:16 06.09.2022
 

Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе
Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обратится к губернатору региона с просьбой выделить дополнительные средства на окончание работ по модернизации медпункта ЦРБ города Харовска в в микрорайоне Лесдок, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Луценко в ходе рабочей поездки проверил выполнение наказов жителей депутатам в Харовском районе.
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Всего из областного бюджета на ремонт медпункта было направлено почти 6,2 миллиона рублей, сегодня основные работы уже завершены. Однако, проектно-сметная документация на объект была разработана в прошлом году и сейчас, по словам представителей подрядной организации, необходимо выделить еще порядка 3,5 миллионов рублей, чтобы завершить ремонт.
"Безусловно, работы нельзя останавливать. Произошел рост цен на строительные материалы, возникла дополнительная потребность в финансировании, поэтому я напишу письмо на имя губернатора с просьбой о выделении средств на окончание работ", - приводятся в сообщении слова Луценко.
 
Вологодская областьЗаконодательное Собрание Вологодской областиХаровский районАндрей ЛуценкоХаровск
 
 
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