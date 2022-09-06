https://ria.ru/20220906/remont-1814788060.html

Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе

Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе - РИА Новости, 06.09.2022

Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе

Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обратится к губернатору региона с просьбой выделить дополнительные средства на окончание... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:16

2022-09-06T12:16

2022-09-06T12:16

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

харовский район

андрей луценко

харовск

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ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обратится к губернатору региона с просьбой выделить дополнительные средства на окончание работ по модернизации медпункта ЦРБ города Харовска в в микрорайоне Лесдок, сообщает пресс-служба регионального парламента.Луценко в ходе рабочей поездки проверил выполнение наказов жителей депутатам в Харовском районе.Всего из областного бюджета на ремонт медпункта было направлено почти 6,2 миллиона рублей, сегодня основные работы уже завершены. Однако, проектно-сметная документация на объект была разработана в прошлом году и сейчас, по словам представителей подрядной организации, необходимо выделить еще порядка 3,5 миллионов рублей, чтобы завершить ремонт."Безусловно, работы нельзя останавливать. Произошел рост цен на строительные материалы, возникла дополнительная потребность в финансировании, поэтому я напишу письмо на имя губернатора с просьбой о выделении средств на окончание работ", - приводятся в сообщении слова Луценко.

https://ria.ru/20220901/cherepovets-1813744624.html

харовский район

харовск

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Артем Смирнов

законодательное собрание вологодской области, харовский район, андрей луценко, харовск