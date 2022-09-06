https://ria.ru/20220906/remont-1814788060.html
Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе
Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе - РИА Новости, 06.09.2022
Луценко проверил ход ремонта соцобъектов в Харовском районе
Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обратится к губернатору региона с просьбой выделить дополнительные средства на окончание... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:16
2022-09-06T12:16
2022-09-06T12:16
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
харовский район
андрей луценко
харовск
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ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обратится к губернатору региона с просьбой выделить дополнительные средства на окончание работ по модернизации медпункта ЦРБ города Харовска в в микрорайоне Лесдок, сообщает пресс-служба регионального парламента.Луценко в ходе рабочей поездки проверил выполнение наказов жителей депутатам в Харовском районе.Всего из областного бюджета на ремонт медпункта было направлено почти 6,2 миллиона рублей, сегодня основные работы уже завершены. Однако, проектно-сметная документация на объект была разработана в прошлом году и сейчас, по словам представителей подрядной организации, необходимо выделить еще порядка 3,5 миллионов рублей, чтобы завершить ремонт."Безусловно, работы нельзя останавливать. Произошел рост цен на строительные материалы, возникла дополнительная потребность в финансировании, поэтому я напишу письмо на имя губернатора с просьбой о выделении средств на окончание работ", - приводятся в сообщении слова Луценко.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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законодательное собрание вологодской области, харовский район, андрей луценко, харовск
Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области, Харовский район, Андрей Луценко, Харовск
ВОЛОГДА, 6 сен - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко обратится к губернатору региона с просьбой выделить дополнительные средства на окончание работ по модернизации медпункта ЦРБ города Харовска в в микрорайоне Лесдок, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Луценко в ходе рабочей поездки проверил выполнение наказов жителей депутатам в Харовском районе.
Всего из областного бюджета на ремонт медпункта было направлено почти 6,2 миллиона рублей, сегодня основные работы уже завершены. Однако, проектно-сметная документация на объект была разработана в прошлом году и сейчас, по словам представителей подрядной организации, необходимо выделить еще порядка 3,5 миллионов рублей, чтобы завершить ремонт.
"Безусловно, работы нельзя останавливать. Произошел рост цен на строительные материалы, возникла дополнительная потребность в финансировании, поэтому я напишу письмо на имя губернатора с просьбой о выделении средств на окончание работ", - приводятся в сообщении слова Луценко
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