https://ria.ru/20220906/razin-1814776613.html

Разин поздравил Шатунова с днем рождения

Разин поздравил Шатунова с днем рождения - РИА Новости, 06.09.2022

Разин поздравил Шатунова с днем рождения

Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова разместил в социальных сетях видеоролик с молодым артистом. Ему могло бы исполниться 49 лет. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:42

2022-09-06T11:42

2022-09-06T11:42

шоубиз

юрий шатунов

андрей разин

ласковый май

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова разместил в социальных сетях видеоролик с молодым артистом. Ему могло бы исполниться 49 лет."Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 49 лет моему куму, солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. С днем рождения, Юра. Царствие тебе Небесное!" – написал продюсер.В комментариях присоединились к поздравлениям, вспомнили трогательные истории из детства и юности, связанные с Шатуновым, а также обсудили его смерть."Вот и наступил этот грустный день. Вместо радостных поздравлений мы скорбим по Юре…", "Юрочка Шатунов, вечный наш юный мальчик, поющий своим нежным голосом", – написали пользователи.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.

https://ria.ru/20220804/kuznetsov-1807144468.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

юрий шатунов, андрей разин, ласковый май