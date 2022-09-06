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Разин поздравил Шатунова с днем рождения - РИА Новости, 06.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220906/razin-1814776613.html
Разин поздравил Шатунова с днем рождения
Разин поздравил Шатунова с днем рождения - РИА Новости, 06.09.2022
Разин поздравил Шатунова с днем рождения
Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова разместил в социальных сетях видеоролик с молодым артистом. Ему могло бы исполниться 49 лет. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:42
2022-09-06T11:42
шоубиз
юрий шатунов
андрей разин
ласковый май
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова разместил в социальных сетях видеоролик с молодым артистом. Ему могло бы исполниться 49 лет."Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 49 лет моему куму, солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. С днем рождения, Юра. Царствие тебе Небесное!" – написал продюсер.В комментариях присоединились к поздравлениям, вспомнили трогательные истории из детства и юности, связанные с Шатуновым, а также обсудили его смерть."Вот и наступил этот грустный день. Вместо радостных поздравлений мы скорбим по Юре…", "Юрочка Шатунов, вечный наш юный мальчик, поющий своим нежным голосом", – написали пользователи.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.
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юрий шатунов, андрей разин, ласковый май
Шоубиз, Юрий Шатунов, Андрей Разин, Ласковый май
11:42 06.09.2022
 
Разин поздравил Шатунова с днем рождения

Андрей Разин поздравил Юрия Шатунова с днем рождения в социальных сетях

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова разместил в социальных сетях видеоролик с молодым артистом. Ему могло бы исполниться 49 лет.

"Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 49 лет моему куму, солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. С днем рождения, Юра. Царствие тебе Небесное!" – написал продюсер.

В комментариях присоединились к поздравлениям, вспомнили трогательные истории из детства и юности, связанные с Шатуновым, а также обсудили его смерть.
"Вот и наступил этот грустный день. Вместо радостных поздравлений мы скорбим по Юре…", "Юрочка Шатунов, вечный наш юный мальчик, поющий своим нежным голосом", – написали пользователи.
Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.
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