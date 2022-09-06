https://ria.ru/20220906/razin-1814776613.html
Разин поздравил Шатунова с днем рождения
Разин поздравил Шатунова с днем рождения - РИА Новости, 06.09.2022
Разин поздравил Шатунова с днем рождения
Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова разместил в социальных сетях видеоролик с молодым артистом. Ему могло бы исполниться 49 лет. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:42
2022-09-06T11:42
2022-09-06T11:42
шоубиз
юрий шатунов
андрей разин
ласковый май
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова разместил в социальных сетях видеоролик с молодым артистом. Ему могло бы исполниться 49 лет."Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 49 лет моему куму, солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. С днем рождения, Юра. Царствие тебе Небесное!" – написал продюсер.В комментариях присоединились к поздравлениям, вспомнили трогательные истории из детства и юности, связанные с Шатуновым, а также обсудили его смерть."Вот и наступил этот грустный день. Вместо радостных поздравлений мы скорбим по Юре…", "Юрочка Шатунов, вечный наш юный мальчик, поющий своим нежным голосом", – написали пользователи.Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.
https://ria.ru/20220804/kuznetsov-1807144468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий шатунов, андрей разин, ласковый май
Шоубиз, Юрий Шатунов, Андрей Разин, Ласковый май
Разин поздравил Шатунова с днем рождения
Андрей Разин поздравил Юрия Шатунова с днем рождения в социальных сетях
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Андрей Разин в день рождения Юрия Шатунова разместил в социальных сетях видеоролик с молодым артистом. Ему могло бы исполниться 49 лет.
"Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 49 лет моему куму, солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. С днем рождения, Юра. Царствие тебе Небесное!" – написал продюсер.
В комментариях присоединились к поздравлениям, вспомнили трогательные истории из детства и юности, связанные с Шатуновым, а также обсудили его смерть.
"Вот и наступил этот грустный день. Вместо радостных поздравлений мы скорбим по Юре…", "Юрочка Шатунов, вечный наш юный мальчик, поющий своим нежным голосом", – написали пользователи.
Шатунов скончался в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. В последние годы артист судился
с Разиным из-за запрета исполнять песни "Ласкового мая". Многие поклонники считают, что именно судебные тяжбы стали поводом для постоянных переживаний артиста.