https://ria.ru/20220906/razgovory-1814752199.html

Песков оценил введение "Разговоров о важном" в школах

Песков оценил введение "Разговоров о важном" в школах - РИА Новости, 06.09.2022

Песков оценил введение "Разговоров о важном" в школах

Если в российских школах с детьми не будут говорить на важные темы, то с молодым поколением будут говорить другие страны, а этого допустить нельзя, заявил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:18

2022-09-06T10:18

2022-09-06T11:02

образование - общество

россия

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Если в российских школах с детьми не будут говорить на важные темы, то с молодым поколением будут говорить другие страны, а этого допустить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новом школьном уроке "Разговоры о важном"."Если мы не будем говорить с нашими детьми, если наше государство не будет говорить с нашими детьми, то с ними будет говорить другое государство. Этого допустить мы не имеем права и не должны", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК, говоря о новом уроке.На вопрос, могут ли эти разговоры превратиться в профанацию, он ответил, что "где-то наверняка могут превратиться"."Все же зависит от людей, это человеческий фактор. Там, где это превратится в профанацию, это не будет работать. Сейчас время очень живых людей... Делать что-то для галочки с этим молодым поколением бесполезно. Но мне кажется, что те люди, которые у нас за это отвечают, они прекрасно это осознают", - добавил Песков.На вопрос, что делать учителям, которые придерживаются другой позиции, увольняться или же" подстраиваться", представитель Кремля ответил, что это зависит от каждого человека и от его гражданской позиции.

https://ria.ru/20220901/urok-1813776115.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, дмитрий песков