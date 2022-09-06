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Главу Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов - РИА Новости, 06.09.2022
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Главу Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов
Главу Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов - РИА Новости, 06.09.2022
Главу Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов
Главу фонда американского движения Black Lives Matter (BLM), выступающего против насилия в отношении темнокожего населения, обвинили в растрате более чем десяти РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:16
2022-09-06T17:24
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Главу фонда американского движения Black Lives Matter (BLM), выступающего против насилия в отношении темнокожего населения, обвинили в растрате более чем десяти миллионов долларов благотворительных средств, передает CNN.Судебный иск был подан против Шаломайа Боуэрса, возглавляющего международный фонд Black Lives Matter Global Network Foundation (GNF), обеспечивающий приток пожертвований в BLM самого фонда, а также ряда физических лиц и консалтинговой компании."Руководитель Black Lives Matter Global Network Foundation (GNF) обвиняется в растрате более чем 10 миллионов долларов донорских средств", - указывает канал.Сам Боуэрс отверг обвинения в свой адрес, назвав их "вредными, разобщающими и ложными".В апреле сообщалось, что лидеры американского движения BLM тайно приобрели дом в американском штате Калифорния за шесть миллионов долларов, использовав при этом собранные пожертвования.В феврале генеральная прокуратура Калифорнии обязала лидеров Black Lives Matter в течение 60 дней предоставить финансовую отчетность о пожертвованиях организации, пригрозив им в противном случае персональной ответственностью. В 2021 году одна из основателей Black Lives Matter Патрис Каллорс покинула пост исполнительного директора фонда движения на фоне сообщений в СМИ, в которых говорилось, что она приобрела четыре дома общей стоимостью в 3,2 миллиона долларов.Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
https://ria.ru/20220614/ssha-1795325779.html
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в мире, калифорния, сша
В мире, Калифорния, США
17:16 06.09.2022 (обновлено: 17:24 06.09.2022)
 
Главу Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов

CNN: главу фонда Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов

© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в медиабанкПротестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Протестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Зак Вилкинсон
Перейти в медиабанк
Протестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Главу фонда американского движения Black Lives Matter (BLM), выступающего против насилия в отношении темнокожего населения, обвинили в растрате более чем десяти миллионов долларов благотворительных средств, передает CNN.
Судебный иск был подан против Шаломайа Боуэрса, возглавляющего международный фонд Black Lives Matter Global Network Foundation (GNF), обеспечивающий приток пожертвований в BLM самого фонда, а также ряда физических лиц и консалтинговой компании.
"Руководитель Black Lives Matter Global Network Foundation (GNF) обвиняется в растрате более чем 10 миллионов долларов донорских средств", - указывает канал.
Сам Боуэрс отверг обвинения в свой адрес, назвав их "вредными, разобщающими и ложными".
В апреле сообщалось, что лидеры американского движения BLM тайно приобрели дом в американском штате Калифорния за шесть миллионов долларов, использовав при этом собранные пожертвования.
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В феврале генеральная прокуратура Калифорнии обязала лидеров Black Lives Matter в течение 60 дней предоставить финансовую отчетность о пожертвованиях организации, пригрозив им в противном случае персональной ответственностью.
В 2021 году одна из основателей Black Lives Matter Патрис Каллорс покинула пост исполнительного директора фонда движения на фоне сообщений в СМИ, в которых говорилось, что она приобрела четыре дома общей стоимостью в 3,2 миллиона долларов.
Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
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