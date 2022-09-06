https://ria.ru/20220906/rastrata-1814903313.html

Главу Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов

Главу Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов - РИА Новости, 06.09.2022

Главу Black Lives Matter обвинили в растрате на десять миллионов долларов

Главу фонда американского движения Black Lives Matter (BLM), выступающего против насилия в отношении темнокожего населения, обвинили в растрате более чем десяти РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:16

2022-09-06T17:16

2022-09-06T17:24

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Главу фонда американского движения Black Lives Matter (BLM), выступающего против насилия в отношении темнокожего населения, обвинили в растрате более чем десяти миллионов долларов благотворительных средств, передает CNN.Судебный иск был подан против Шаломайа Боуэрса, возглавляющего международный фонд Black Lives Matter Global Network Foundation (GNF), обеспечивающий приток пожертвований в BLM самого фонда, а также ряда физических лиц и консалтинговой компании."Руководитель Black Lives Matter Global Network Foundation (GNF) обвиняется в растрате более чем 10 миллионов долларов донорских средств", - указывает канал.Сам Боуэрс отверг обвинения в свой адрес, назвав их "вредными, разобщающими и ложными".В апреле сообщалось, что лидеры американского движения BLM тайно приобрели дом в американском штате Калифорния за шесть миллионов долларов, использовав при этом собранные пожертвования.В феврале генеральная прокуратура Калифорнии обязала лидеров Black Lives Matter в течение 60 дней предоставить финансовую отчетность о пожертвованиях организации, пригрозив им в противном случае персональной ответственностью. В 2021 году одна из основателей Black Lives Matter Патрис Каллорс покинула пост исполнительного директора фонда движения на фоне сообщений в СМИ, в которых говорилось, что она приобрела четыре дома общей стоимостью в 3,2 миллиона долларов.Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.

https://ria.ru/20220614/ssha-1795325779.html

https://ria.ru/20220212/korruptsiya-1772280272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, калифорния, сша