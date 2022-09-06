https://ria.ru/20220906/raskol-1814876406.html

Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа

Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа - РИА Новости, 06.09.2022

Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о расколе в Европе из-за нехватки энергоносителей, возникшей из-за новых антироссийских санкций... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:03

2022-09-06T16:03

2022-09-06T17:30

анналена бербок

европа

германия

в мире

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о расколе в Европе из-за нехватки энергоносителей, возникшей из-за новых антироссийских санкций. Об этом сообщает Die Welt.Она добавила, что вопрос энергоснабжения будет центральным и в ближайшие месяцы станет испытанием для европейцев."Сможем ли мы вместе в знак солидарности обеспечить энергоснабжение всех людей в Европе или нет?" — задалась вопросом Бербок.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html

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анналена бербок, европа, германия, в мире