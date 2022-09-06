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Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа - РИА Новости, 06.09.2022
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Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа
Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа - РИА Новости, 06.09.2022
Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о расколе в Европе из-за нехватки энергоносителей, возникшей из-за новых антироссийских санкций... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:03
2022-09-06T17:30
анналена бербок
европа
германия
в мире
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о расколе в Европе из-за нехватки энергоносителей, возникшей из-за новых антироссийских санкций. Об этом сообщает Die Welt.Она добавила, что вопрос энергоснабжения будет центральным и в ближайшие месяцы станет испытанием для европейцев."Сможем ли мы вместе в знак солидарности обеспечить энергоснабжение всех людей в Европе или нет?" — задалась вопросом Бербок.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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анналена бербок, европа, германия, в мире
Анналена Бербок, Европа, Германия, В мире
16:03 06.09.2022 (обновлено: 17:30 06.09.2022)
 
Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа

Глава МИД Германии Бербок заявила об угрозе раскола в Европе из-за нехватки газа

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о расколе в Европе из-за нехватки энергоносителей, возникшей из-за новых антироссийских санкций. Об этом сообщает Die Welt.

"Настоящая проблема, слон, стоящий в комнате, — это энергетический вопрос", — сказала глава МИД.

Она добавила, что вопрос энергоснабжения будет центральным и в ближайшие месяцы станет испытанием для европейцев.
"Сможем ли мы вместе в знак солидарности обеспечить энергоснабжение всех людей в Европе или нет?" — задалась вопросом Бербок.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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